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NEWSru.co.il :: Здоровье13 сентября 2020 г., 11:39

Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено более 24 тысяч заразившихся

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Коронавирус в Израиле: за неделю выявлено более 24 тысяч заразившихся Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в воскресенье, 13 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 153759 заразившихся (+24410 за неделю; темпы прироста числа зараженных заметно возросли по сравнению с прошлой неделей). В настоящий момент заражены 38008 человека (+11776 за неделю). 114635 выздоровели после коронавируса (+12528 за неделю). 1108 заболевших умерли (+98 за неделю).

1056 (+126 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 513 (+68) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 139 (+20) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 206 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30332 тестов. За последнюю неделю число проводимых тестов возросло примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4710), Бней Брак (2204),  Ашдод (1450), Бейт Шемеш (982), Тель-Авив-Яффо (974),  Модиин Илит (966), Петах-Тиква (925), Ашкелон (784), Нетания (782), Умм аль-Фахм (703), Хайфа (689), Беэр-Шева (684), Холон (627), Эльад (570), Ришон ле-Цион (532).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства в 8:25 утра с указанием времени 6:53. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 09:59, вышел на официальном канале в Telegram в 11:30 утра.


Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую (как, например, сегодня) цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.



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