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NEWSru.co.il :: Здоровье13 сентября 2020 г., 22:53

Коронавирус в Израиле: 519 больных в тяжелом состоянии, 144 подключены к аппаратам ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 519 больных в тяжелом состоянии, 144 подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером в воскресенье, 13 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 155604 заразившихся. В настоящий момент заражены 39479 человек. 114998 выздоровели после коронавируса. 1119 заболевших умерли.

1056 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 519 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 144 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 202 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30539 тестов. За последнюю неделю число проводимых тестов возросло примерно вдвое по сравнению с предыдущей неделей.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4737), Бней Брак (2220), Ашдод (1462), Бейт Шемеш (985), Тель-Авив-Яффо (980), Модиин Илит (971), Петах-Тиква (946), Нетания (799), Ашкелон (784), Умм аль-Фахм (740), Хайфа (697), Беэр-Шева (686), Холон (647), Эльад (574), Ришон ле-Цион (543).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства в 8:25 утра с указанием времени 6:53. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 09:59, вышел на официальном канале в Telegram в 11:30 утра.


Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую (как, например, сегодня) цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

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