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NEWSru.co.il :: Здоровье14 августа 2020 г., 19:12

Коронавирус в Израиле: 783 заболевших в больницах, 375 в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 783 заболевших в больницах, 375 в тяжелом состоянии

Вечером в пятницу, 14 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 91080 заразившихся. В настоящий момент заражены 23450 человек. 66965 выздоровели после коронавируса. 665 заболевших умерли.

783 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 375 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 108 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 158 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 28871 тест.


12 августа министерство здравоохранения уведомило больничные кассы о закрытии пунктов Drive-in для проведения проверок на коронавирус. В министерстве здравоохранение свое решение объясняют тем, что мобильные центры, развернутые под открытым небом, стоят пустые, так как больничные кассы сами осуществляют проверки.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3841), Бней Брак (1646), Модиин Илит (1198), Тель-Авив-Яффо (1046), Ашдод (816), Бейт-Шемеш (532), Нетания (489), Петах Тиква (473).

Около 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

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