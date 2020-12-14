Коронавирус в Израиле: около 670 зараженных в больницах, более 350 в тяжелом состоянии

В 7:27, в понедельник, 14 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:43 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 357859 заразившихся (+1844 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 17373 человек (+34). 337487 (+1794) выздоровели после коронавируса. 2999 заболевших COVID-19 умерли (+16).

669 (+28) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 353 (+32) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 109 (+2) из них в критическом состоянии, 122 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 117 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 50641 тестов. В 3,4% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.