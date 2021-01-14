Коронавирус в Израиле: около 10 тысяч зараженных, 56 умерших за сутки

Утром в четверг, 14 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 522974 заразившихся (+10105 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 78826 человек (+611). Таким образом, зафиксирован новый пик эпидемии.

440332 (+9438) выздоровели после коронавируса. 3826 (+56) заболевших COVID-19 умерли.

1834 (+74) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1063 (+21) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 305 (-15) из них в критическом состоянии, 273 (+11) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 121485 тестов. В 7,9% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 88 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 104 как "оранжевые", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают более 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В стране с 8 января действует режим жесткого карантина, который продлится не менее двух недель.

14 января состоится заседание кабинета по борьбе с коронавирусом, на котором будут обсуждаться общие данные по заболеваемости на фоне национального локдауна, а также необходимость продления карантина.

Но в министерстве здравоохранения уже начали готовить стратегию возвращения к обычной жизни. План минздрава состоит из трех этапов.

На первом этапе предусмотрено возобновление занятий в учебных заведениях, за исключением учащихся с пятого по десятый класс. В это же время планируется открыть все магазины, включая торговые центры. Продолжительность этого этапа от двух недель – до месяца, в зависимости от уровня заболеваемости.

На втором этапе вернутся к работе учреждения культуры, театры, концертные залы. Также частично возобновят работу тренажерные залы и бассейны.

На третьем этапе откроются рестораны, кафе, залы торжеств.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на утро 14 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 1934685 человек (около 53 тысяч за последние сутки), вторую дозу – 104346 человек (более 51 тысячи за последние сутки). Речь пока идет почти исключительно о вакцине Pfizer.

Нетаниягу на прошлой неделе выступил со специальным заявлением о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

13 января телеканал "Кан-11" сообщал, что в больничных кассах только третья часть очередей на прививку забронирована желающими пройти вакцинацию.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 13 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 23 прививки на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Исландия, Италия, Испания, Словения. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.