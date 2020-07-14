Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены около 21400 человек

Утром во вторник, 14 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 41235 заразившихся. В настоящий момент заражены 21393 человек. 368 заболевших умерли. (Сравнение с данными за 13 июля затруднено, так как в понедельник они публиковались трижды днем и вечером, но не утром. Кроме того, минздрав в понедельник сообщал об ошибке при выдаче данных.)

Состояние 177 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 55 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 123 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

524 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 19256 выздоровели после коронавируса.

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 27514 тестов (рекордное число).