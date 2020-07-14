Минздрав Израиля намерен рекомендовать встречать осенние праздники без гостей, но строгого карантина не будет
Руководство министерства здравоохранения Израиля намерено запустить кампанию, призывающую израильтян в этом году встречать в узком кругу осенние праздники, традиционно отмечаемые при большом стечении народа.
Еврейский новый год будет в этом году отмечаться 18-20 сентября, Судный день – 27-28 сентября, Суккот – 2-10 октября. В министерстве будут настаивать на том, чтобы празднование проводилось каждой семьей в узком семейном кругу, без гостей и без визитов даже к близким родственникам, проживающим отдельно.
Рекомендация основана в первую очередь на анализе данных эпидемиологических расследований, согласно которым более половины случаев заражения происходят дома.
В то же время, как сообщает "Исраэль а-Йом", строгого карантина, подобного тому, что был введен в период праздника Песах, на этот раз не будет.
// NEWSru.co.il // Здоровье // 13 июля 2020
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