Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 1700 заразившихся

Вечером во вторник, 14 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 42360 заразившихся. В настоящий момент заражены 22324 человека. 371 заболевший умер. (Сравнение с данными за 13 июля затруднено, так как в понедельник они публиковались днем и ранним вечером, но не уточнялись после 23:00. Кроме того, минздрав в понедельник сообщал об ошибке при выдаче данных. При этом по данным на 18:33, с начала эпидемии было выявлено 40248 случаев заражения. По данным минздрава этот показатель увеличился на 1718.)

Состояние 183 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 114 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в четырех из них заражены более 1% жителей

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,1%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 51-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведен 29171 тест (рекордное число).