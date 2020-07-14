ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в четырех из них заражены более 1% жителей
Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавируса в различных населенных пунктах Израиля.
Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом (на 14 июля 2020 года).
В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число проверенных на коронавирус, общее число выявленных заразившихся, процент заразившихся на текущий момент по отношению к общей численности населения (ранее в аналогичных отчетах считалось только общее число заразившихся, теперь высчитывается число зараженных на данный момент, с учетом выздоровевших и умерших).
За последнюю неделю произошла смена "лидера". Теперь первые места занимают три еврейских населенных пункта: Явнеэль, Бейтар-Илит и Тифрах. Более 1% зараженных в настоящее время также среди жителей Кирьят Малахи.
При этом больше всего заразившихся в Иерусалиме (7149) и в Бней Браке (4742) и Тель-Авиве-Яффо (2589).
1. Явнеэль – 4152 жителей, 671 протестированных, 72 заразившихся за всё время – на данный момент зараженных 1,301% от общего числа жителей
2. Бейтар-Илит – 61648, 8719, 981 – 1,064%
3. Тифрах – 2172, 336, 26 – 1,013%
4. Кирьят Малахи – 24404, 4512, 308 – 1,004%
5. Арара (Негев) – 18105, 4632, 299 – 0,922%
6. Бней Брак – 200806, 62670, 4742– 0,784%
7. Димона – 35722, 8959, 251 – 0,607%
8. Кусэйфэ – 17703, 1634, 117 – 0,582%
9. Кафр Касем – 24074, 3752, 163 – 0,582%
10. Рехасим – 12392, 2292, 126 – 0,565%
11. Кафр Кара – 19150, 2871, 134 – 0,559%
12. Савьон – 4335, 891, 27 – 0,531%
13. Лод – 76289, 10836, 521 – 0,524%
14. Бака аль-Гарбия – 29564, 4989, 206 – 0,518%
15. Ор Иегуда – 34763, 7427, 345 – 0,509%
16. Кирьят Яарим – 6269, 1454, 75 – 0,494%
17. Тверия – 44940, 10109, 439 – 0,492%
18. Бейт Шеан – 19310, 2873, 105 – 0,471%
19. Кафр Бара – 3793, 636, 21 – 0,448%
20. Ашдод – 225707, 36846, 1416 – 0,447%
Всего в Израиле (общая численность населения 9152100 на январь 2020-го) к 14 июля было выявлено 41235 заразившихся, на текущий момент (с учетом выздоровевших или умерших) их 21393. То есть процент зараженных на данный момент по отношению к общей численности населения (средний показатель по стране) – 0,234%. А за все время эпидемии новый коронавирус был выявлен у 0,451% населения Израиля.
Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены около 21400 человек
Иерусалим по-прежнему лидирует по числу зараженных коронавирусом