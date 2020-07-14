ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в четырех из них заражены более 1% жителей

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавируса в различных населенных пунктах Израиля.

Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой плотностью заразившихся коронавирусом (на 14 июля 2020 года).

В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число проверенных на коронавирус, общее число выявленных заразившихся, процент заразившихся на текущий момент по отношению к общей численности населения (ранее в аналогичных отчетах считалось только общее число заразившихся, теперь высчитывается число зараженных на данный момент, с учетом выздоровевших и умерших).

За последнюю неделю произошла смена "лидера". Теперь первые места занимают три еврейских населенных пункта: Явнеэль, Бейтар-Илит и Тифрах. Более 1% зараженных в настоящее время также среди жителей Кирьят Малахи.

1. Явнеэль – 4152 жителей, 671 протестированных, 72 заразившихся за всё время – на данный момент зараженных 1,301% от общего числа жителей

2. Бейтар-Илит – 61648, 8719, 981 – 1,064%

3. Тифрах – 2172, 336, 26 – 1,013%

4. Кирьят Малахи – 24404, 4512, 308 – 1,004%

5. Арара (Негев) – 18105, 4632, 299 – 0,922%

6. Бней Брак – 200806, 62670, 4742– 0,784%

7. Димона – 35722, 8959, 251 – 0,607%

8. Кусэйфэ – 17703, 1634, 117 – 0,582%

9. Кафр Касем – 24074, 3752, 163 – 0,582%

10. Рехасим – 12392, 2292, 126 – 0,565%

11. Кафр Кара – 19150, 2871, 134 – 0,559%

12. Савьон – 4335, 891, 27 – 0,531%

13. Лод – 76289, 10836, 521 – 0,524%

14. Бака аль-Гарбия – 29564, 4989, 206 – 0,518%

15. Ор Иегуда – 34763, 7427, 345 – 0,509%

16. Кирьят Яарим – 6269, 1454, 75 – 0,494%

17. Тверия – 44940, 10109, 439 – 0,492%

18. Бейт Шеан – 19310, 2873, 105 – 0,471%

19. Кафр Бара – 3793, 636, 21 – 0,448%

20. Ашдод – 225707, 36846, 1416 – 0,447%



Всего в Израиле (общая численность населения 9152100 на январь 2020-го) к 14 июля было выявлено 41235 заразившихся, на текущий момент (с учетом выздоровевших или умерших) их 21393. То есть процент зараженных на данный момент по отношению к общей численности населения (средний показатель по стране) – 0,234%. А за все время эпидемии новый коронавирус был выявлен у 0,451% населения Израиля.