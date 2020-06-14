Число выявляемых больных COVID-19 в Израиле растет на фоне увеличения числа тестов

На фоне постепенного ослабления карантинных мер вновь начало расти число выявленных больных коронавирусом. Многие говорят о том, что это связано, прежде всего, с увеличением числа проводимых тестов. Действительно, в последнюю неделю заметно выросло число тестирований на COVID-19 – в среднем, проводилось около 13 тысяч тестов в сутки. Для сравнения, на предшествующей неделе проводилось в среднем около 10 тысяч тестов в сутки, а за неделю до того – около 4 тысяч (в один из дней, 30-31 мая, было проведено всего 1012 тестов).

Увеличение числа тестов связано, прежде всего, с работой медиков в образовательных учреждениях, где после начала занятий были выявлены заразившиеся коронавирусом, и, в соответствии с распоряжениями минздрава и минпроса, проводилось всеобщее тестирование.

Большая часть тестов в последнюю неделю пришлась на Тель-Авив-Яффо, Бней-Брак, Иерусалим и на бедуинские населенные пункты, где было выявлено значительное число заболевших.

График отношения числа выявленных больных к числу проводившихся тестов наглядно показывает, что наибольшим этот показатель был с середины марта до середины апреля (напомним, что в середине апреля число новых выявляемых больных сравнялось с числом выздоравливающих в сутки, и начался спад числа больных COVID-19). С начала мая до последних чисел мая распространение болезни приостановилось (что позволило правительству принять решения о постепенной отмене карантинных мер). Но в последнее время число больных растет. Речь не идет о "второй волне" пандемии, рост числа больных на фоне ослабления карантинных мер был предсказуемым и в значительный степени контролируем системой здравоохранения.

Отметим, что в последние недели не было заметного увеличения числа тяжело больных COVID-19 и больных, которым требовалось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это может означать, что болезнь после снятия некоторых карантинных мер распространялась, в основном, среди молодых людей, которые относительно легко ее переносят или переносят бессимптомно.

Правительство Израиля заявляло, что намерено довести число тестов на COVID-19, проводимых ежедневно, до 30 тысяч. Но специалисты высказывали сомнения по поводу реализуемости этого плана.

Коронавирус в Израиле. Данные минздрава

Вечером в субботу, 13 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 18972 заболевших (177 за последние сутки). В настоящий момент заражены 3315 человек. 300 заболевших умерли (0 за последние сутки).

15357 выздоровели после коронавируса. 129 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

В рейтинге плотности больных COVID-19 лидируют бедуинские населенные пункты

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,6%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 40-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 15482 тестов.

Около 210 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.