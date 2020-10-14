Коронавирус в Израиле: заражены около 46,5 тысяч, 780 в тяжелом состоянии

Около 11:50 в среду, 14 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:32 утра. Сравнение с данными за 13 октября затруднено, так как в это время во вторник минздрав отчет не публиковал.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 297501 заразившихся (примерно на 2000 больше, чем вчера). При этом в настоящий момент заражены 46491 человек (примерно на 5000 меньше, чем вчера). 248940 (примерно 7000 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2067 (+35 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1428 (-52 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 780 (-46 за сутки) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 244 (-10 за сутки) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 262 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 44465 тестов. В 5% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5487), Бней Брак (4181), Модиин Илит (2108), Ашдод (1756), Тель-Авив-Яффо (1651), Нетания (1313), Петах-Тиква (1250), Бейт-Шемеш (1234), Беэр-Шева (1015). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. После возвращения к программе "Светофор" (на данный момент не работает), проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно будет на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (пока не достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).

Вечером 13 октября кабинет по борьбе с эпидемией принял решение продлить до ближайшего воскресенья, 18 октября, срок действия режима карантина. Обсуждение поэтапного выхода из карантина продолжится в четверг.

По-прежнему действуют ограничения, касающиеся работы предприятий, кафе и ресторанов, учебных заведений. Не разрешается без уважительной причины удаляться более чем на километр от места проживания.

Члены кабинета после длительных споров сделали исключение для свадебных мероприятий. На жениха, невесту, их близких родственников и раввина не будет распространяться запрет на удаление от дома, но запрет на проведение торжеств с большим количеством участников остается в силе.

Было разрешено возобновить тренировки профессиональным спортсменам.

Участники совещания решили не продлевать режим чрезвычайного положения, который позволил ввести серьезные ограничения на проведение демонстраций и акций протеста. Ближайшей ночью режим ЧП прекратит действовать, а вместе с ним запрет на участие в демонстрациях, проходящих более чем в километре от места проживания.

Кабинет, от которого минпрос и родители маленьких детей ждали хоть какого-то решения, касающегося работы дошкольной системы образования, продолжит обсуждение этого вопроса в четверг, 15 октября. Эту паузу в минздраве объясняют необходимостью дальнейшего наблюдения за динамикой распространения вируса. Перед началом заседания координатор национальной программы "Маген Исраэль" профессор Рони Гамзу обеспокоенность по поводу данных за понедельник, 12 октября. Несмотря на действующий по всей стране режим карантина было зарегистрировано более 3000 новых случаев заражения. По мнению Гамзу, это стало результатом нарушений карантинных ограничений во время празднования Симхат Тора.

Не принято решения относительно возобновления работы малых предприятий, не ведущих прием посетителей. Не было сделано послаблений для кафе и ресторанов, владельцы которых ждут, чтобы им позволили оказывать услуги Take away. Ограничения на вылеты за границу продлены до четверга, 15 октября. В среду, 14 октября, состоится специальное заседание, посвященное работе аэропорта.

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (судя по данным на утро 13 октября, не достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).

В плане минздрава порядок выхода из карантина разбит на 9 этапов (а не на 7 этапов, как было первоначально), переход между которыми возможен только по прошествии определенного периода времени и по достижении определенных результатов в борьбе с эпидемией.

Первый этап состоит из возобновления работы детских садов, открытия национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей. Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт будет работать в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах детские сады работать не будут.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнесс-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение проведения конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.