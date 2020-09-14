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NEWSru.co.il :: Здоровье14 сентября 2020 г., 11:09

Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены более 3000 зараженных, 18 больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены более 3000 зараженных, 18 больных COVID-19 умерли Динамика заражения COVID-19 в Израиле

Утром в понедельник, 14 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 156823 заразившихся (+3064 за сутки). В настоящий момент заражен 40561 человек (+2553). 115128 выздоровели после коронавируса (+493). 1126 заболевших умерли (+18).

1111 (+55 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 529 (+16) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 135 (-4) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 214 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 34860 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4985), Бней Брак (2371),  Ашдод (1511), Петах-Тиква (1026), Тель-Авив-Яффо (1024), Бейт Шемеш (1022),  Модиин Илит (998), Нетания (857), Ашкелон (821), Умм аль-Фахм (800), Хайфа (755), Беэр-Шева (737), Холон (732), Эльад (640), Ришон ле-Цион (613), Нетивот (530). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.


Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 8 утра с указанием времени 7:11. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 09:59, вышел на официальном сайте в 11:02 утра.

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую (как, например, сегодня) цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.


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