Коронавирус в Израиле: 846 заболевших в больницах, 387 в тяжелом состоянии

Вечером в субботу, 15 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 92198 заразившихся. В настоящий момент заражены 23574 человека. 67950 выздоровели после коронавируса. 674 заболевших умерли.

846 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 387 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 116 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 171 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20739 тест.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3841), Бней Брак (1646), Модиин Илит (1198), Тель-Авив-Яффо (1046), Ашдод (816), Бейт-Шемеш (532), Нетания (489), Петах Тиква (473).

Около 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).