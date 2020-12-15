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NEWSru.co.il :: Здоровье15 декабря 2020 г., 07:55

Коронавирус в Израиле: число выявленных зараженных возросло почти до 19 тысяч

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Коронавирус в Израиле: число выявленных зараженных возросло почти до 19 тысяч

В 7:50, во вторник, 15 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:52 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 360297 заразившихся (+2438 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 18651 человек (+1278). 338642 (+1155) выздоровели после коронавируса. 3004 заболевших COVID-19 умерли (+5).

673 (+4) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 344 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 107 (-2) из них в критическом состоянии, 130 (+8) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 134 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 72423 тестов. В 3,2% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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