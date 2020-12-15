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NEWSru.co.il :: Здоровье15 декабря 2020 г., 11:33

Коронавирус в Израиле: около 19 тысяч зараженных, более 680 в больницах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: около 19 тысяч зараженных, более 680 в больницах Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

В 11:27, во вторник, 15 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:33 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 360630 заразившихся (+2337 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 18832 (+1141) человек. 338784 (+1185) выздоровели после коронавируса. 3014 заболевших COVID-19 умерли (+11).

683 (+15) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 378 (-5) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 118 (+1) из них в критическом состоянии, 98 (-2) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 158 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 72667 тестов. В 3,2% случаев выявлялся коронавирус.


78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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