Коронавирус в Израиле: выявлено около 9 тысяч зараженных, 43 умерших за сутки

Утром в пятницу, 15 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 531791 заразившихся (+8817 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 78430 человек (-396).

449492 (+9160) выздоровели после коронавируса. 3869 (+43) заболевших COVID-19 умерли.

1848 (+14) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1097 (+34) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 324 (+19) из них в критическом состоянии, 263 (-10) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 123081 тестов. В 7,6% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 80 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 112 как "оранжевые", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают более 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на утро 15 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 1992720 человек (около 57 тысяч за последние сутки), вторую дозу – 169171 человек (более 64 тысяч за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

С 13 января проводится массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжается массовая вакцинация граждан в возрасте 55+. Минздрав просит израильтян старше 50 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы (онлайн или по телефону). Практика показала, что и люди младше 50 лет могут сейчас получить очередь на вакцинацию.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили около 81% граждан, вакцинированы двумя дозами более 5%, в категории 80-89 – 78%/7%, 70-79 – 85%/11%, 60-69% – 67%/8%, 50-59 – 42%/2%, 40-49 – 24%/1%, 30-39 – 14%/1%, 20-29 – 9%/0,5%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 13 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 25 прививок на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Италия, Ирландия, Испания, Исландия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.