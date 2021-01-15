Коронавирус в Израиле: 1795 заболевших в больницах, 1088 из них в тяжелом состоянии

Вечером четверг, 14 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 529814 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 78636 человек.

3870 заболевших COVID-19 умерли.

1795 заболевших в больницах, 1988 - в специально оборудованных гостиницах, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 1088 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 330 из них в критическом состоянии, 247 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 121669 тестов. В 7,9% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 88 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 104 как "оранжевые", среди "зеленых" нет ни одного относительно крупного города. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают более 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

КАРАНТИН И ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА

В стране с 8 января действует режим жесткого карантина, который продлится не менее двух недель.

Но в министерстве здравоохранения уже начали готовить стратегию возвращения к обычной жизни. План минздрава состоит из трех этапов.

На первом этапе предусмотрено возобновление занятий в учебных заведениях, за исключением учащихся с пятого по десятый класс. В это же время планируется открыть все магазины, включая торговые центры. Продолжительность этого этапа от двух недель – до месяца, в зависимости от уровня заболеваемости.

На втором этапе вернутся к работе учреждения культуры, театры, концертные залы. Также частично возобновят работу тренажерные залы и бассейны.

На третьем этапе откроются рестораны, кафе, залы торжеств.

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на утро 14 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 1934685 человек (около 53 тысяч за последние сутки), вторую дозу – 104346 человек (более 51 тысячи за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Нетаниягу на прошлой неделе выступил со специальным заявлением о новой договоренности с компанией Pfizer, которая позволит завершить вакцинацию всего населения Израиля до конца марта.

С 13 января началась массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжается массовая вакцинация граждан в возрасте 55+. Минздрав просит израильтян старше 50 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы (онлайн или по телефону). Практика показала, что и люди младше 50 лет могут сейчас получить очередь на вакцинацию.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 13 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 23 прививки на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Исландия, Италия, Испания, Словения. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.