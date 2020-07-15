Коронавирус в Израиле: в настоящий момент заражены более 22700 человек

Утром в среду, 15 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 42813 заразившихся (+1578 за сутки_. В настоящий момент заражены 22704 человек (+1311). 375 заболевших умерли (+7). (Отметим, что утром 15 июля информационная служба минздрава по непонятной причине опубликовала в течение часа две сводных таблицы с различными данными. Мы ориентируемся на вторую, уточненную таблицу.)

Состояние 195 (+8) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 57 (+2) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 125 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

547 заболевших в больницах (+23), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 19734 выздоровели после коронавируса (+478).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в четырех из них заражены более 1% жителей

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30297 тестов (рекордное число).