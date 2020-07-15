Коронавирус в Израиле: состояние 205 пациентов тяжелое, 57 - подключены к аппаратам ИВЛ
Вечером в среду, 15 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 43668 заразившихся. В настоящий момент заражены 23399 человек. 375 заболевших умерли.
Состояние 205 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 57 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 105 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
557 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 19894 выздоровели после коронавируса.
ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в четырех из них заражены более 1% жителей
Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.
Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 31392 тестов (рекордное число).