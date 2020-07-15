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NEWSru.co.il :: Здоровье15 июля 2020 г., 19:40

Коронавирус в Израиле: состояние 205 пациентов тяжелое, 57 - подключены к аппаратам ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: состояние 205 пациентов тяжелое, 57 - подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером в среду, 15 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 43668 заразившихся. В настоящий момент заражены 23399 человек. 375 заболевших умерли.

Состояние 205 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 57 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 105 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

557 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 19894 выздоровели после коронавируса.


ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в четырех из них заражены более 1% жителей

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 31392 тестов (рекордное число).

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