Коронавирус в Израиле: менее 44 тысяч зараженных, около 2000 новых в сутки

Около 11:15 в четверг, 15 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:45 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 299502 заразившихся (+2001 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 43793 (-2698). 253597 (+4657) выздоровели после коронавируса. 2109 (+42 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1349 (-79 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 739 (-41) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 247 (+3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 242 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 40491 тестов. В 5% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5165), Бней Брак (3758), Модиин Илит (1926), Ашдод (1613), Тель-Авив-Яффо (1572), Нетания (1253), Петах-Тиква (1162), Бейт-Шемеш (1119). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. После возвращения к программе "Светофор" (на данный момент не работает), проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно будет на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (почти достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).

Вечером 13 октября кабинет по борьбе с эпидемией принял решение продлить до ближайшего воскресенья, 18 октября, срок действия режима карантина. Обсуждение поэтапного выхода из карантина продолжится в четверг.

По-прежнему действуют ограничения, касающиеся работы предприятий, кафе и ресторанов, учебных заведений. Не разрешается без уважительной причины удаляться более чем на километр от места проживания.

Члены кабинета после длительных споров сделали исключение для свадебных мероприятий. На жениха, невесту, их близких родственников и раввина не будет распространяться запрет на удаление от дома, но запрет на проведение торжеств с большим количеством участников остается в силе.

Было разрешено возобновить тренировки профессиональным спортсменам.

Кабинет, от которого минпрос и родители маленьких детей ждали хоть какого-то решения, касающегося работы дошкольной системы образования, продолжит обсуждение этого вопроса 15 октября.

Если за ближайшие дни не наметится тенденция к снижению уровня заболеваемости, то, скорее всего, введение послаблений, в том числе и открытие детских садов, будет отложено.

Не принято решения относительно возобновления работы малых предприятий, не ведущих прием посетителей. Не было сделано послаблений для кафе и ресторанов, владельцы которых ждут, чтобы им позволили оказывать услуги Take away.

В ночь на 15 октября правительство Израиля одобрило решение о возобновлении авиасообщения в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в этом режиме в полночь с 15 на 16 октября. Возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия". В здании аэропорта возобновят работу кафе и рестораны. Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых стран" будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Первый этап состоит из возобновления работы детских садов, открытия национальных парков и пляжей, разрешение на работу ресторанов в формате Take Away и открытие предприятий, не осуществляющих прием посетителей. Общественный транспорт будет работать в объеме 50% мощности, аэропорт будет работать в карантинном режиме. Начало первого этапа обусловлено проведением не менее 30 тысяч проверок в сутки при доле положительных тестов менее 10% и количестве новых выявленных зараженных менее 2000 в сутки. В "ярко красных" городах детские сады работать не будут.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнесс-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение проведения конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.