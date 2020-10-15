Коронавирус в Израиле: снижается количество тяжелых больных, продолжает расти количество жертв эпидемии

Около 18:50 в четверг, 15 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:01.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 300011 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 41203 человека. 256684 выздоровели после коронавируса. 2121 заболевших COVID-19 умерли.

1314 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 730 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 248 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 234 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 40513 тестов. В 3,9% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (5165), Бней Брак (3758), Модиин Илит (1926), Ашдод (1613), Тель-Авив-Яффо (1572), Нетания (1253), Петах-Тиква (1162), Бейт-Шемеш (1119). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. После возвращения к программе "Светофор" (на данный момент не работает), проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно будет на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (почти достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).

В четверг, 15 октября, кабинет министров по борьбе с коронавирусом продолжил обсуждение стратегии постепенного выхода из карантина. В частности, обсуждение было сосредоточено на возобновлении работы дошкольных учреждений, малых предприятий и кафе.

Это заседание, как и все предыдущие, проходило в режиме телеконференции.

В соответствии с решением кабинета, в воскресенье, 18 октября:

- возобновят работу детские сады;

- откроются малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

- кафе и рестораны начнут оказывать услуги take away;

- снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

- откроются национальные парки и пляжи.



Арье Дери выключил Zoom и покинул заседание, возмущенный словами Нетаниягу о необходимости сохранения карантина в ультраортодоксальных населенных пунктах. В окружении министра заявляют, что он был разочарован словами главы правительства.

Организации, которым принадлежат детские сады и ясли, работу которых контролирует государство, заявили, что не смогут открыться раньше понедельника, 19 октября, так как не успели подготовиться к приему детей.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, хотя голосование закончилось, кабинет продолжает обсуждение того, как будет организована работа детских садов.

Ассоциация рестораторов приветствовала решение правительства разрешить услуги take away, сообщив, что это позволит 3 тысячам предприятий и 20 тысячам израильтян вернуться к работе.

Внедрение следующего этапа послаблений начнется не ранее, чем через две недели. Обсуждение нового этапа снятия карантина запланировано на следующую неделю.

Перед голосованием глава правительства Биньямин Нетаниягу предупредил министров, что в случае роста заболеваемости к концу недели, все утвержденные послабления могут быть отменены.