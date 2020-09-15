Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены около 5500 зараженных, свыше 5300 объявлены выздоровевшими, 15 больных COVID-19 умерли

Утром во вторник, 15 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 162273 заразившихся (+5450 за сутки). В настоящий момент заражен 40689 человек (+128). 120443 выздоровели после коронавируса (+5315). 1141 заболевших умерли (+15).

1147 (+36 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 533 (+4) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 140 (+5) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 223 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 47509 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4977), Бней Брак (2421), Ашдод (1498), Тель-Авив-Яффо (1059), Петах-Тиква (1000), Модиин Илит (960), Бейт Шемеш (943), Нетания (852), Ашкелон (838), Холон (819), Беэр-Шева (807), Хайфа (768), Умм аль-Фахм (764), Ришон ле-Цион (698), Эльад (638), Нетивот (535). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую (как, например, сегодня) цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами.

Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты.

Будут закрыты туристические объекты.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев.

Во время карантина не будут работать учебные заведения, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями (остается предметом дискуссии). Продолжат работать учреждения для трудных подростков.

На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве – не более чем 10.

14 сентября Йоав Киш, заместитель министра здравоохранения, сообщил, что во время карантина супруги, находящиеся в разводе, смогут передавать друг другу детей.

На правительство приняло решение продлить ограничения, введенные ранее в рамках программы "Светофор", до вступления в силу карантина.

Программа финансовой помощи, в соответствии с принятыми решениями, будет представлена к 17 сентября.

Специальная комиссия по ограничениям вечером 14 сентября одобрила еще несколько дополнений к решению правительства о карантине. В частности, во время карантина будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Проживающие вместе члены семьи смогут совершать совместные пробежки без ограничения расстояния, на которое они удалились от дома. Израильтянам, проживающим рядом с морем, будет разрешено плавать в море, однако запрещено загорать и находиться на пляже. Не будут закрыты детские площадки и парки, расположенные в жилых кварталах.

Согласно решению комиссии, гостиницы и циммеры во время карантина должны оставаться закрытыми.

Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Кафе и ресторанам запретили оказывать услугу take away (когда клиент заказывает еду на месте и забирает заказ с собой). Заказ может приниматься через интернет или по телефону с доставкой еды на дом с помощью курьера.

Обслуживание междугородних линий будет осуществляться с воскресенья по четверг с 05:00 до 22:00.

Поезда будут ходить в будние дни с 05:00 до 22:00. Для поездки необходимо зарегистрироваться на сайте и получить посадочный талон. По пятницам и субботам железнодорожного сообщения не будет.

Также 14 сентября было принято окончательное решение не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. В ближайшие три недели он продолжит принимать и отправлять рейсы. Речь идет только о тех рейсах, которые были согласованы заранее. Израильтяне, имеющие на руках авиабилеты, будут иметь возможность вылететь за границу. Для того, чтобы доехать до аэропорта в период, когда будет запрещено удаляться от места проживания более чем на 500 метров, необходимо будет предъявить проверяющим авиабилеты. Авиабилеты позволяют передвижение по стране за 4 часа до вылета.

Во время всеобщего строго карантина Израиль продолжит принимать репатриантов.

После посещения одной из "зеленых стран" израильтянам не нужно будет соблюдать режим самоизоляции. Возвращающие из "красных стран" должны будут провести две недели в карантине.

В случае, если израильтянин вылетел в "зеленую страну", в которой во время его пребывания изменилась эпидемиологическая обстановка, за четыре дня включения ее в "красный список" турист получит предупреждение. В течение этих четырех дней израильтяне смогут вернуться домой без последующего соблюдения режима самоизоляции.





