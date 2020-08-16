Коронавирус в Израиле: за неделю почти 11 тысяч заразившихся выздоровели, 82 умерли

Утром в воскресенье, 16 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 92404 заразившихся. В настоящий момент заражены 23325 человек. 68400 выздоровели после коронавируса. 679 заболевших умерли.

876 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 396 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 114 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 177 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 9246 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3733), Бней Брак (1400), Модиин Илит (1110), Тель-Авив-Яффо (996), Ашдод (689), Бейт-Шемеш (460), Нетания (456).

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В сравнении с данными недельной давности (9 августа) число выявленных зараженных коронавирусом с момента начала эпидемии увеличилось на 9889 (темпы прироста числа зараженных несколько сократились по сравнению с прошлой неделей). Число зараженных на текущий момент сократилось на 1108. Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось на 10917. За последнюю неделю от COVID-19 в Израиле умерли 82 человека (больше, чем за предыдущую и позапрошлую недели). Отметим, что число тяжелобольных за последнюю неделю почти не изменилось, а число подключенных к аппаратам ИВЛ даже немного уменьшилось.

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:40. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:05, вышел на официальном сайте в 10:35 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".