Коронавирус в Израиле: 860 человек в больницах, 382 в тяжелом состоянии

Вечером в воскресенье, 16 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 92680 заразившихся. В настоящий момент заражены 23491 человек. 68510 выздоровели после коронавируса. 685 заболевших умерли.

860 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 382 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 112 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 183 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 9273 теста.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В сравнении с данными недельной давности (9 августа) число выявленных зараженных коронавирусом с момента начала эпидемии увеличилось на 9889 (темпы прироста числа зараженных несколько сократились по сравнению с прошлой неделей). Число зараженных на текущий момент сократилось на 1108. Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось на 10917. За последнюю неделю от COVID-19 в Израиле умерли 82 человека (больше, чем за предыдущую и позапрошлую недели). Отметим, что число тяжелобольных за последнюю неделю почти не изменилось, а число подключенных к аппаратам ИВЛ даже немного уменьшилось.