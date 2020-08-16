Иерусалим:
22 - 31°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
27 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье16 августа 2020 г., 19:46

Коронавирус в Израиле: 860 человек в больницах, 382 в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 860 человек в больницах, 382 в тяжелом состоянии

Вечером в воскресенье, 16 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 92680 заразившихся. В настоящий момент заражены 23491 человек. 68510 выздоровели после коронавируса. 685 заболевших умерли.

860 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 382 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 112 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 183 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 9273 теста.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3721), Бней Брак (1409), Модиин Илит (1113), Тель-Авив-Яффо (1002), Ашдод (691), Бейт-Шемеш (461), Нетания (464).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

В сравнении с данными недельной давности (9 августа) число выявленных зараженных коронавирусом с момента начала эпидемии увеличилось на 9889 (темпы прироста числа зараженных несколько сократились по сравнению с прошлой неделей). Число зараженных на текущий момент сократилось на 1108. Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось на 10917. За последнюю неделю от COVID-19 в Израиле умерли 82 человека (больше, чем за предыдущую и позапрошлую недели). Отметим, что число тяжелобольных за последнюю неделю почти не изменилось, а число подключенных к аппаратам ИВЛ даже немного уменьшилось.


Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:40. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:05, вышел на официальном сайте в 10:35 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:46 Коронавирус в Израиле: 860 человек в больницах, 382 в тяжелом состоянии
17:19 The Sun: коронавирус адаптировался к организму человека в 2012 году
14:58 Коронавирус в ПА: за сутки умерли двое заболевших, в их числе трехлетний ребенок
11:43 Коронавирус в Израиле: за неделю почти 11 тысяч заразившихся выздоровели, 82 умерли
10:42 Официальные данные по коронавирусу в России: около 923 тысяч заразившихся, не менее 15685 умерших
09:46 Минздрав Украины: за сутки выявлено более 1600 заразившихся коронавирусом
07:29 Жертвами коронавирусной болезни в мире стали около 773 тысяч человек, инфицированных около 6,9 млн
20:57 Коронавирус в Израиле: 846 заболевших в больницах, 387 в тяжелом состоянии
10:47 Минздрав Украины: за сутки выявлено свыше 1800 заразившихся коронавирусом
10:43 Официальные данные по коронавирусу в России: более 917 тысяч заразившихся, более 15600 умерших
...