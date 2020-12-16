Коронавирус в Израиле: число выявленных зараженных возросло почти до 20 тысяч, ожидается ужесточение карантинных мер

В 7:51, в среду, 16 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:04 утра. Отметим, что во второй половине дня 15 декабря минздрав без объяснения причин отчеты не публиковал. Утренний отчет 16 декабря пришел сначала только на Telegram-канал в виде картинки плохого качества, а не таблицы, лишь через полтора часа отчет появился на официальном сайте.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 362953 заразившихся (+2656 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 19887 человек (+1236). 340044 (+1402) выздоровели после коронавируса. 3022 заболевших COVID-19 умерли (+18).

709 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 381 (+37) пациента оценивается врачами как тяжелое, 114 (+7) из них в критическом состоянии, 138 (+8) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 159 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 83227 тестов (рекордное число). В 3,5% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

15 декабря телеканал "Кан-11" передал, что министерство здравоохранения будет настаивать на введении со следующей недели "мягкого карантина" сроком не на три, а на пять недель.

До начала Хануки правительство постановило, что сигналом для введения "мягкого карантина" станет 2500 новых случаев заболевания, выявляемых ежедневно. В настоящий момент этот показатель составляет около 1800 случаев. По прогнозам минздрава, к установленной границе показатель приблизится в середине следующей недели.

Корреспондент "Кан-11" Кэти Дор передала, что специалисты минздрава предлагают ввести "мягкий карантин" не на три, а на пять недель, поскольку продолжающие работать школы и детские сады будут тормозить темпы снижения уровня заболеваемости.

Специалисты минздрава полагают, что в последнюю неделю (или недели) "мягкого карантина", будет разрешено проводить отдельные мероприятия, в которых смогут принять участие израильтяне, имеющие "зеленый паспорт" о прохождении прививки или наличие антител к коронавирусу после перенесенной болезни. "Зеленый паспорт" может потребоваться для посещения культурных мероприятий или торговых центров.

По данным телеканала, "мягкий карантин" будет выглядеть следующим образом:

- продолжат работать учебные заведения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах;

- продолжат работать парикмахерские и салоны красоты при условии, что мастера будут принимать своих клиентов по одному;

- все магазины, за исключением продовольственных, и торговые центры будут закрыты.