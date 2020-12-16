Первыми прививку от коронавируса получат Нетаниягу, Эдельштейн и Ривлин

В среду, 16 декабря, было объявлено, что в ближайшее воскресенье, 20 декабря, президенту Израиля Реувену Ривлину сделают первую прививку от коронавируса в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".

Поскольку речь идет о вакцине Pfizer, то вторую прививку президенту сделают через несколько недель, чтобы завершить процедуру вакцинации.

Первыми вакцину от коронавируса получат премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Они привьются вечером в субботу, 19 декабря.

Далее, начиная со следующей недели, в массовом порядке будут прививать медперсонал и граждан из группы риска (пожилого возраста).

Минздрав планирует выдавать "зеленый паспорт" тем гражданам, которые прошли вакцинацию, чтобы избавить их от необходимости карантинной изоляции и дать им возможность свободно передвигаться в пределах карантинных зон.

Выступая 16 декабря на заседании комиссии Кнессета по труду, благосостоянию и здравоохранению, посвященному вакцинированию от коронавируса, глава минздрава Эдельштейн сказал, что получает обращения от многих стран, взывающих о помощи, пытающихся достичь хотя бы частично, того состояния с обеспеченностью вакциной, которое есть сегодня в Израиле.

При этом министр здравоохранения осудил распространителей "фейк-ньюз" о вакцинации. "Несмотря на многочисленных распространителей ложной информации о прививках, к нам, тем не менее, постоянно обращаются мэры городов, знаменитости и врачи, которые хотят пройти прививку, чтобы показать личный пример населению. Я спокоен в отношении качества вакцин. Они прошли все возможные испытания. Лучшие врачи, с которыми я разговаривал подтвердили безопасность вакцин. Кроме того, вчера рав Элимелех Фирер, к которому я отношусь с огромным уважением, от лица главных духовных авторитетов Израиля выступил с призывом сделать прививки. Я также полностью уверен во всем, что касается готовности к вакцинации в вопросах логистики, выбора приоритетов, подготовленности больничных касс", – сказал он.

"Мы будем предоставлять полную информацию о вакцинации и внимательно следить за тем, что происходит с каждым из тех, кто сделал прививку. Мы организовали в Израиле работу со всеми больничными кассами. Дата начала вакцинации назначена на 27 декабря. Но есть все шансы, что она начнется раньше. Уже на следующей неделе вакцинацию пройдет медперсонал, а затем она будет доступна и всем гражданам. Народ Израиля не получит вакцину, в которой мы не были бы уверены на сто процентов", – заявил министр.

Напомним, что Израиль приобрел не только вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer (первые партии которых уже находятся в Израиле), но также вакцины Moderna и AstraZeneca. Начало поставок вакцины Moderna ожидается в январе. Кроме того, продолжаются клинические испытания израильской отечественной вакцины под названием "БриЛайф".