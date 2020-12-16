Первыми прививку от коронавируса получат Нетаниягу, Эдельштейн и Ривлин
В среду, 16 декабря, было объявлено, что в ближайшее воскресенье, 20 декабря, президенту Израиля Реувену Ривлину сделают первую прививку от коронавируса в иерусалимской больнице "Адаса Эйн-Керем".
Поскольку речь идет о вакцине Pfizer, то вторую прививку президенту сделают через несколько недель, чтобы завершить процедуру вакцинации.
Первыми вакцину от коронавируса получат премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Они привьются вечером в субботу, 19 декабря.
Далее, начиная со следующей недели, в массовом порядке будут прививать медперсонал и граждан из группы риска (пожилого возраста).
Минздрав планирует выдавать "зеленый паспорт" тем гражданам, которые прошли вакцинацию, чтобы избавить их от необходимости карантинной изоляции и дать им возможность свободно передвигаться в пределах карантинных зон.
Выступая 16 декабря на заседании комиссии Кнессета по труду, благосостоянию и здравоохранению, посвященному вакцинированию от коронавируса, глава минздрава Эдельштейн сказал, что получает обращения от многих стран, взывающих о помощи, пытающихся достичь хотя бы частично, того состояния с обеспеченностью вакциной, которое есть сегодня в Израиле.
При этом министр здравоохранения осудил распространителей "фейк-ньюз" о вакцинации. "Несмотря на многочисленных распространителей ложной информации о прививках, к нам, тем не менее, постоянно обращаются мэры городов, знаменитости и врачи, которые хотят пройти прививку, чтобы показать личный пример населению. Я спокоен в отношении качества вакцин. Они прошли все возможные испытания. Лучшие врачи, с которыми я разговаривал подтвердили безопасность вакцин. Кроме того, вчера рав Элимелех Фирер, к которому я отношусь с огромным уважением, от лица главных духовных авторитетов Израиля выступил с призывом сделать прививки. Я также полностью уверен во всем, что касается готовности к вакцинации в вопросах логистики, выбора приоритетов, подготовленности больничных касс", – сказал он.
При этом Эдельштейн отметил: "Я вижу самых разных людей, включая и депутатов Кненссета, распространяющих ложную информацию, говоря об опасности вакцин и призывающих граждан не прививаться. У этих людей нет ни капли ответственности, ни капли совести. Не хотите сами вакцинироваться - не надо. Но не говорите о том, в чем вы ровным счетом ничего не понимаете. Кто-то может услышать эту чушь, не сделать прививку и, в результате, умереть".
"Мы будем предоставлять полную информацию о вакцинации и внимательно следить за тем, что происходит с каждым из тех, кто сделал прививку. Мы организовали в Израиле работу со всеми больничными кассами. Дата начала вакцинации назначена на 27 декабря. Но есть все шансы, что она начнется раньше. Уже на следующей неделе вакцинацию пройдет медперсонал, а затем она будет доступна и всем гражданам. Народ Израиля не получит вакцину, в которой мы не были бы уверены на сто процентов", – заявил министр.
Напомним, что Израиль приобрел не только вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer (первые партии которых уже находятся в Израиле), но также вакцины Moderna и AstraZeneca. Начало поставок вакцины Moderna ожидается в январе. Кроме того, продолжаются клинические испытания израильской отечественной вакцины под названием "БриЛайф".
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