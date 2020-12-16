Минздрав опубликовал порядок вакцинации от коронавируса

В среду, 16 декабря, министерство здравоохранения опубликовало официальное решение о порядке вакцинации от коронавируса в стране.

Первыми вакцину получит медицинский персонал больниц, потом - медперсонал больничных касс, частных клиник и зубоврачебных кабинетов.

После этого прививка будет сделана персоналу гериатрических и психиатрических больниц, а также студентам медицинских факультетов, проходящим практику в больницах, МАДА и службах спасения.

В третью очередь вакцину получат сотрудники и жильцы домов престарелых старше 60 лет. Пожилое население, не проживающее в домах престарелых и хостелях, а также их сиделки, смогут на этом этапе пройти вакцинацию, получив разрешение от больничной кассы.

После того, как будут привиты три первых группы, начнется вакцинация израильтян, входящих в "группу риска". К ним относятся люди с диабетом, ожирением, гипертонией, гематологическими заболеваниями и заболеваниями иммунной системы (в случае с пациентами с ослабленной иммунной системой будут одновременно привиты члены их семей).

За этим последует вакцинация групп, которые вступают в контакт с наибольшим количеством людей: это учителя и работники детских садов, социальные работники, заключенные и работники тюрем, сотрудники служб спасения.

ЦАХАЛ и другие силы безопасности представят минздраву план вакцинации, и в соответствие с этим получат необходимое количество вакцин.

В дальнейшем, по мере поступления в Израиль заказанных вакцин, продолжится вакцинация остального населения страны.

Первыми вакцину от коронавируса получат премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн. Они привьются вечером в субботу, 19 декабря. В воскресенье, 20 декабря, вакцину получит президент Израиля Реувен Ривлин.

Речь пока идет о прививке вакциной Pfizer, которая дается в двух дозах с разницей в несколько недель.

Минздрав планирует выдавать "зеленый паспорт" тем гражданам, которые прошли вакцинацию, чтобы избавить их от необходимости карантинной изоляции и дать им возможность свободно передвигаться в пределах карантинных зон.