Доктор Анна Глухов о коронавирусе: "Надежды на массовый иммунитет не оправдались"

Редакция NEWSru.co.il поговорила о "второй волне" коронавирусной инфекции в Израиле с доктором Анной Глухов.

Доктор Глухов – семейный врач, которая прошла специальную подготовку в минздраве по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией.

Беседовала Алла Гаврилова.

Происходящее на сегодняшний день мы уже можем называть второй волной эпидемии коронавируса в стране?

Чем вторая волна отличается от первой?

Коротко говоря, и население, и медики немногое поняли по поводу того, о чем идет речь. То, что я сейчас озвучу, это пока только предположение, но цифры говорят о том, что оно может быть правильным. Так называемые группы риска – пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями – поняли опасность и научились себя беречь. Не выходить из дома без необходимости, носить маски, не ходить на массовые мероприятия. Государство тоже этим занялось – проводятся регулярные проверки в домах престарелых, больничные кассы более внимательно следят за состоянием пожилых людей.

Поэтому сейчас среди зараженных гораздо больше молодых и здоровых людей, которые переносят болезнь заметно легче. Бывают, что и молодые погибают от этой болезни, но у них больше шансов перенести коронавирус. Поэтому в процентном отношении тяжелобольных и больных на ИВЛ меньше.

Расскажите про то, как минздрав определяет тяжелобольных коронавирусом и в каких случаях их подключают к ИВЛ. Были сообщения, что определение тяжелобольных с коронавирусом изменилось, однако минздрав это отрицает.

Насчет цифр – я хочу подчеркнуть, что сейчас мы видим картину, которая была создана две недели назад. Не стоит забывать, что инкубационный период коронавируса – от 5 до 14 дней, и ход болезни непредсказуем.

Что нужно знать в связи с длительностью инкубационного периода коронавируса?

Инкубационный период – это период от того момента как вирус попал в человека и до того как вирус проник в ткани и начал размножаться в организме. Если вы пообщались с носителем вируса, то первые пять дней у вас не только может не быть симптомов, но и может не быть лабораторных показателей.

То есть, если мне стало известно, что я общалась с носителем коронавируса, первые пять дней проверку делать бессмысленно?

Первые пять дней после контакта. Если вы общались с зараженным сегодня, не следует сразу звонить в поликлинику, потому что тест может ничего не показать, даже если вы и заразились.

А когда следует звонить и идти на тест?

Если у вас нет симптомов, лучше несколько дней подождать. В любом случае вы обязаны подвергнуть себя самоизоляции. Но если у вас есть симптомы – сразу звоните врачу или в "Маген Давид Адом".

Коронавирусное заболевание также зачастую сопровождается болью в горле, насморком, общей слабостью и сбоями работы желудочно-кишечного тракта.

Но в настоящий момент проверки делаются всем тем, кто вступал в контакт с зараженными, а не только тем, у кого есть симптомы?

Это на сегодняшний день. Если число зараженных будет продолжать расти, лаборатории начнут не справляться с огромным количеством тестов, и мы снова можем оказаться в ситуации, когда проверяют только тех, у кого есть симптомы.

Учтите, что вы редко узнаете, что общались с инфицированным буквально вчера. Обычно до получения этой информации проходит несколько дней, и вы садитесь в самоизоляцию на остаток этих 14 дней.

Что происходит с другими контактами? Кто-то в доме контактировал с инфицированным. Должны ли те, кто с ним общаются, тоже изолироваться? Или проверяться?

Нет, они не должны подвергать себя изоляции. Провериться, на сегодняшний день, они могут, но, как я уже отметила, эта ситуация может измениться.

Сколько сейчас проходит времени от тестирования до получения ответа?

Это зависит от нагрузки на конкретную лабораторию, в которую попадет ваш анализ. Если в вашем городе только что обнаружили коронавирус в школе и должны протестировать несколько тысяч человек, лаборатория не сможет уложиться в 24 часа, хотя технически, когда нет сильной загрузки, это возможно.

У больше, чем трети, источник выявить не удается. Во время карантина это было легче, но, как только карантин закончился, эпидемиологические расследования стали крайне затруднены в связи с тем, что люди теперь ходят не только строго на работу и в ближайший магазин.

Есть ли уже какой-то консенсус среди медиков по поводу повторного заражения коронавирусом? Возможно ли это?

Консенсуса нет, но большая часть медиков во всем мире склоняется к тому, что люди, которые якобы заразились повторно, на самом деле стали жертвами ошибочных результатов анализов.

Чтобы мы выдали пациенту справку о том, что он излечился от COVID-19, мы должны получить два последовательных отрицательных результата. Бывает так, что первый анализ отрицательный, а второй – положительный. Возможно, это ложный положительный, но отношение к положительному результату всегда такое, чтобы пациент не мог заразить других.

В любом случае, мы склоняемся к тому, что, скорее всего, повторно заразиться коронавирусом невозможно, но точно ответить на этот вопрос пока нельзя.

Я так понимаю, что некоторое время назад начали проводиться серологические исследования – тесты на антитела. Есть уже какие-то результаты, о которых можно говорить? И расскажите об этих анализах подробнее.

Исследования продолжаются, минздрав проводит проверки на наличие антител в разных точках страны. Это когда тестированию подвергаются случайные люди, чтобы понять, какое на самом деле может быть число людей, зараженных коронавирусом. Было предположение, что таких людей могут быть сотни тысяч, и мы можем выработать массовый иммунитет. Эти надежды не оправдались. Все исследования показывают, что группового иммунитета нет, процент зараженных очень маленький и нельзя сказать, что сотни тысяч человек переболели бессимптомно. К сожалению, большинство людей, которые, на сегодняшний день, вполне здоровы, имеют большой шанс заразиться.

Есть уже какие-то определенные данные о последствиях заболевания?

Рано об этом говорить. Всего несколько недель назад в больницах открылись поликлиники для тех, кто выздоровел от COVID-19, и после выздоровления начал испытывать различные недомогания. Но результаты этих проверок будут только через несколько месяцев.

Есть ли новые данные о том, как передается коронавирус? Раньше считалось, что он долго живет на поверхностях, теперь звучат версии о том, что это не так.

Самый распространенный путь – воздушно-капельный. Да, если больной чихнул, а потом потрогал поручни, а вы за них взялись и потерли глаза, вы можете заразиться, но этого можно избежать простыми правилами гигиены. Проблема в том, что многие у нас носят маски, прикрывая ими не рот и нос, а все, что угодно, кроме этого. А именно ношение масок может помочь избежать заражения.

Что нас ждет осенью и зимой?

Если мы не будем соблюдать меры предосторожности, ситуация может быть тяжелой. Вы же наверняка помните, как много больных гриппом попадают зимой в больницы в тяжелом состоянии. Этой зимой нас будет ждать то же самое, только намного хуже. Все больницы уже давно готовятся к зиме, но даже если мы найдем множество дополнительных коек, число врачей и медсестер в больницах мало изменится. А лечения от коронавируса нет. Поэтому нас могут спасти только меры предосторожности.