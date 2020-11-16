Коронавирус в Израиле: заражены около 7800 человек, более 530 в больницах

В 7:56, в воскресенье, 16 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 5:51 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 324135 (+675 за сутки) заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 7767 человек (-149 за сутки). 313636 (+813 за сутки) выздоровели после коронавируса. 2732 заболевших COVID-19 умерли (+11 за сутки). Летальность около 0,8%.

532 (-4 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 294 (+6) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 141 из них в критическом состоянии, 130 (+8) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 91 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 23553 тестов. В 2,7% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (972), Тель-Авиве-Яффо (348) и Нацерете (346). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Индекс инфицирования вырос до 1

13 ноября минздрав Израиля сообщил, что индекс инфицирования R0 коронавирусом в стране вырос до 1. То есть в среднем каждый зараженный заражает еще одного человека, а потому число зараженных не сокращается.

Во многих населенных пунктах, особенно в арабском секторе, индекс инфицирования в течение последней недели стабильно >1.

Напомним, что в середине октября решение о начале постепенного выхода из режима жесткого общего карантина было обусловлено несколькими факторами: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто и в течение последних недель так и есть), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто, в течение последних недель не выше 3%), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (было достигнуто, но сейчас индекс выше), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто, в настоящее время около 4%, но считает не самым существенным).

Постепенный выход из режима общего карантина

С 1 ноября начался второй этап программы выхода из режима общего карантина, когда кабинет министров по коронавирусу утвердил следующие решения:

- Разрешено проведение тренировок и спортивных соревнований для детей и юношества. Для взрослых разрешены тренировки и соревнования по плаванию и автоспорту.

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, служб по оказанию помощи одиноким пожилых людям, библиотек для слепых.

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа парикмахерских и косметических салонов, оказание дополнительных медицинских услуг, таких как иппотерапия, психотерапия, лечебное плавание и т.д.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Разрешено проведение свадеб, вечеринок, организованных поездок и прочих церемоний при участии до 10 человек в помещении и до 20 - на открытом пространстве (максимум 20 участников).

- Запрещено проведение спортивных мероприятий, конференций, фестивалей, развлекательных шоу, выставок и участие в них.

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

- Администратор общественного или коммерческого предприятия обязан сохранять информацию о посещениях, которые должны осуществляться по предварительной договорённости или записи, для проведения в случае необходимости эпидемиологического расследования.

С 8 ноября открылись магазины, имеющие отдельный вход с улицы (не все). Около многих магазинов из-за большого числа желающих сделать покупки и строгих карантинных мер внутри помещений образуются очереди.

Правительство взвешивает возможность замораживания дальнейших шагов по выходу из карантина.