Коронавирус в Израиле: за сутки выявили около 800 заразившихся, не зафиксировано ни одной смерти

В 11:40, в понедельник, 16 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:02 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 324293 заразившихся (+790 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 7918 человек (-29). 313643 (+819) выздоровели после коронавируса. 2732 заболевших COVID-19 умерли (впервые за многие месяцы ни одного умершего за день).

563 (-6) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 314 (+16) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 148 (+4) из них в критическом состоянии, 133 (+4) подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 91 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 23663 тестов. В 2,7% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1001), Нацерете (351) и Тель-Авиве-Яффо (341). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).