Moderna объявила о завершении испытаний: вакцина эффективна на 94,5%

Американская компания Moderna опубликовала результаты третьего этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавирусной инфекции. Согласно результатам, разработка Moderna предотвращает заражение коронавирусом с эффективностью 94,5%.

Компания намерена подать прошение на срочное утверждение вакцины американским Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Исследователи отмечают, что результаты оказались лучше их самых смелых прогнозов, однако вакцина, вероятнее всего, станет доступна только к весне следующего года.

Вакцина компании Moderna, как и вакцина компаний Pfizer и BioNTech, создана на основе новой экспериментальной технологии, при которой человек получает часть генетического кода вакцины.

В испытании вакцины приняли участие 30 тысяч человек в США. Половине из испытуемых дали по две дозы вакцины с промежутком в четыре недели. Остальные получили плацебо.

Из 95 участниках эксперимента, у которых появились симптомы COVID-19, всего пять были в группе, получившей вакцину. Остальные 90 – в контрольной группе. Из 11 пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, ни один не получил вакцину.

Некоторые участники эксперимента после получения вакцины сообщали о коротких приступах слабости и болях. Более серьезные побочные эффекты вакцинации пока не выявлены.

Также пока неизвестно, останавливает ли вакцина Moderna распространение коронавируса или же только защищает получателя вакцины от тяжелой формы болезни.

Вакцина компании Moderna – уже третья вакцина, создатели которой заявили об успешных результатах испытаний. 9 ноября американская фармацевтическая корпорация Pfizer и немецкая компания BioNTech по результатам третьей стадии испытаний их вакцины от коронавируса заявили, что их разработка может с 90-процентной эффективностью предотвратить заражение коронавирусом.

Вакцина этих двух фирм была протестирована на 43500 испытуемых в шести странах (США, Германии, Бразилии, Аргентине, ЮАР и Турции) и не вызвала опасений о наличии каких-либо побочных эффектов.

Вакцина дается в двух дозах с интервалом в три недели. Через неделю после получения второй дозы вакцина должна предотвратить заражение коронавирусом. То есть, иммунитет от коронавирусной инфекции появляется через 28 дней после получения первой дозы вакцины.

Преимущество вакцины Moderna перед вакциной Pfizer и BioNTech заключается в том, что вакцина Moderna может до полугода храниться при температуре -20 градусов по Цельсию и до одного месяца может храниться в обычном холодильнике, тогда как вторая вакцина должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию (однако может до пяти дней находиться в обычном холодильнике).

Отметим, однако, что вакцина Moderna примерно на десять долларов дороже их американских конкурентов (самой дешевой пока считается Оксфордская и другие британские вакцины, однако их испытания далеки от завершения).

Moderna намеревается до конца этого года выпустить 20 миллионов доз вакцины, а в следующем году продать миллиард доз вакцины за рубежом.

13 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявили о достижении соглашения с компанией Pfizer по поводу приобретения 8 миллионов доз вакцины против коронавируса, поставка которых начнется в январе 2021 года. Процесс поставки займет несколько месяцев.

8 миллионов доз будет достаточно для вакцинации 4 миллионов человек (так как делаются две инъекции с интервалом 21 день), то есть примерно для половины населения Израиля (напомним, что данная вакцина не предназначена для детей младше 12 лет).

Позже сайт Ynet сообщил детали соглашения между американской компанией Pfizer и правительством Израиля. Как утверждается в публикации, по договору Pfizer не гарантирует поставки вакцин в Израиль, а только декларирует намерение осуществить такие поставки "в зависимости от обстоятельств".