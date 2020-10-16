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NEWSru.co.il :: Здоровье16 октября 2020 г., 19:44

Коронавирус в Израиле: число больных сокращается, число выздоровевших резко возрастает

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: число больных сократилось, резко возросло число выздоровевших

В пятницу, 16 октября, вечером, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:06.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 301896 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 37249 человек. 262503 выздоровели после коронавируса. 2141 заболевший COVID-19 умер.

1227 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 714 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 244 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 219 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 37560 тестов. В 4,2% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4415), Бней Брак (3024), Тель-Авив-Яффо (1387), Модиин Илит (1362), Ашдод (1314), Нетания (1063). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. После возвращения к программе "Светофор" (на данный момент не работает), проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно будет на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Министерство здравоохранения настаивает на том, что начало реализации плана выхода из общего карантина должно быть обусловлено рядом критериев: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (почти достигнуто), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто), 3) коэффициент инфицирования не более 0,8 (скольким людям один зараженный передает коронавирус), 4) процент госпитализированных пациентов менее 3% (достигнуто).


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