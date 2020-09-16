Минздрав Израиля: в настоящий момент коронавирусом заражены почти 43 тысячи человек

Утром в среду, 16 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 166794 заразившихся. В настоящий момент заражены 42862 человек. 122785 выздоровели после коронавируса. 1147 заболевших умерли.

1153 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 535 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 138 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 213 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 57165 тестов (рекордное число).

Более точная и подробная информация будет опубликована около 11 утра.