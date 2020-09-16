Коронавирус в Израиле: 1165 человек в больницах, 551 пациент в тяжелом состоянии

Вечером в среду, 16 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 169352 заразившихся. В настоящий момент заражены 45145 человек. 123044 выздоровели после коронавируса. 1163 заболевших умерли.

1165 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 551 пациента оценивается врачами как тяжелое, 137 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 235 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведено рекордное количество тестов - 57251.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4977), Бней Брак (2421), Ашдод (1498), Тель-Авив-Яффо (1059), Петах-Тиква (1000), Модиин Илит (960), Бейт Шемеш (943), Нетания (852), Ашкелон (838), Холон (819), Беэр-Шева (807), Хайфа (768), Умм аль-Фахм (764), Ришон ле-Цион (698), Эльад (638), Нетивот (535). В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика по умершим от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 42-м месте. См. подробнее

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации". Зачастую (как, например, сегодня) цифры в отчетах минздрава не сходятся – если суммировать число умерших, выздоровевших и зараженных на данный момент, результат получается немного меньшим, чем указанное в отчете общее число зараженных с начала эпидемии. Минздрав не дает пояснений по этому поводу. Возможно, это связано с тем, что данные обновляются в режиме реального времени, а сведения поступают из многих источников.

Карантинные меры

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты.

Будут закрыты туристические объекты.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев.

Во время карантина не будут работать учебные заведения, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями (остается предметом дискуссии). Продолжат работать учреждения для трудных подростков.

На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве – не более чем 10.

Отдельно оговорены правила проведения молитв в общественных местах в период праздников: 1) разрешено проведение молитв на открытом пространстве в группах ("капсулах") до 20 человек; 2) разрешено проведение молитв в закрытом помещении в группах до 10 человек в "красных" зонах при условии соблюдения соотношения один человек на 4 квадратных метра, в "жёлтой и зеленой" зонах – до 25 человек.

14 сентября Йоав Киш, заместитель министра здравоохранения, сообщил, что во время карантина супруги, находящиеся в разводе, смогут передавать друг другу детей.

На правительство приняло решение продлить ограничения, введенные ранее в рамках программы "Светофор", до вступления в силу карантина.

Программа финансовой помощи, в соответствии с принятыми решениями, будет представлена к 17 сентября.

Согласно решению комиссии, гостиницы и циммеры во время карантина должны оставаться закрытыми.

Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Кафе и ресторанам запретили оказывать услугу take away (когда клиент заказывает еду на месте и забирает заказ с собой). Заказ может приниматься через интернет или по телефону с доставкой еды на дом с помощью курьера.

Ранее министерство транспорта постановило, что на время карантина количество пассажиров в автобусах будет сокращено на 50% от обычной загруженности. В будние дни городские автобусы будут ходить с 05:00 до 22:00. По пятницам и субботам общественный транспорт будет работать по обычному расписанию.

Обслуживание междугородних линий будет осуществляться с воскресенья по четверг с 05:00 до 22:00.

Поезда будут ходить в будние дни с 05:00 до 22:00. Для поездки необходимо зарегистрироваться на сайте и получить посадочный талон. По пятницам и субботам железнодорожного сообщения не будет.

Также 14 сентября было принято окончательное решение не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. В ближайшие три недели он продолжит принимать и отправлять рейсы. Речь идет только о тех рейсах, которые были согласованы заранее. Израильтяне, имеющие на руках авиабилеты, будут иметь возможность вылететь за границу. Для того, чтобы доехать до аэропорта в период, когда будет запрещено удаляться от места проживания более чем на 500 метров, необходимо будет предъявить проверяющим авиабилеты. Авиабилеты позволяют передвижение по стране за 4 часа до вылета.

После посещения одной из "зеленых стран" израильтянам не нужно будет соблюдать режим самоизоляции. Возвращающие из "красных стран" должны будут провести две недели в карантине.

В случае, если израильтянин вылетел в "зеленую страну", в которой во время его пребывания изменилась эпидемиологическая обстановка, за четыре дня включения ее в "красный список" турист получит предупреждение. В течение этих четырех дней израильтяне смогут вернуться домой без последующего соблюдения режима самоизоляции.

Пресс-служба министерства здравоохранения напоминает, что в данный момент в списке "зеленых стран" числятся всего три страны. Причем статус двух из них – Хорватии и Болгарии – в ближайшие дни может измениться.