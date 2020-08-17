Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено около 1300 заразившихся, 11 больных умерли

В понедельник, 17 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 93691 (+1287 за сутки) заразившихся. В настоящий момент заражены 23945 (+620) человек. 69062 (+662) выздоровели после коронавируса. 690 (+11) заболевших умерли.

862 (-14) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 398 (+2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 113 (-1) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 171 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 11964 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3704), Бней Брак (1449), Модиин Илит (1133), Тель-Авив-Яффо (1009), Ашдод (724), Нетания (481), Петах-Тиква (463), Бейт-Шемеш (436).

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Этим утром на странице сайта минздрава Израиля, где обычно публикуется информация о коронавирусе, появилось сообщение о "профилактических работах". Информация на официальном телеграм-канале минздрава не обновлялась с 19:28 16 августа. Отчет минздрава, подготовленный к 10:41, вышел на официальном сайте и в телеграм-канале после 12:00 (наша редакция ориентировалась на него).

Изменения карантинных ограничении

В ночь на 17 августа комиссия министров по борьбе с коронавирусом одобрила в ходе телефонного голосования поправку к постановлению об ограничении собраний.

Согласно этой поправке, в закрытых помещениях вне зависимости от размеров (в ресторанах, общественных местах, на предприятиях и в местах отправления религиозных обрядов), могут находиться одновременно до 20 человек. На открытом пространстве – до 30 человек, при условии соблюдения дистанции в 2 метра между людьми. При этом предприятия и рестораны должны соответствовать требованиям "фиолетового стандарта".