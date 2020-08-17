Коронавирус в Израиле: 841 заболевший в больницах, состояние 399 пациентов тяжелое

Вечером 17 августа министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 94277 заразившихся. В настоящий момент заражены 23324 человек. 70267 выздоровели после коронавируса. 692 заболевших умерли.

841 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 399 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 111 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 176 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 12383 тестов.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Этим утром на странице сайта минздрава Израиля, где обычно публикуется информация о коронавирусе, появилось сообщение о "профилактических работах". Информация на официальном телеграм-канале минздрава не обновлялась с 19:28 16 августа. Отчет минздрава, подготовленный к 10:41, вышел на официальном сайте и в телеграм-канале после 12:00 (наша редакция ориентировалась на него).

Изменения карантинных ограничении

Согласно этой поправке, в закрытых помещениях вне зависимости от размеров (в ресторанах, общественных местах, на предприятиях и в местах отправления религиозных обрядов), могут находиться одновременно до 20 человек. На открытом пространстве – до 30 человек, при условии соблюдения дистанции в 2 метра между людьми. При этом предприятия и рестораны должны соответствовать требованиям "фиолетового стандарта".

Если комиссия Кнессета не утвердит иного решения, поправка вступит в силу 17 августа в 19:00.