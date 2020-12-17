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NEWSru.co.il :: Здоровье17 декабря 2020 г., 08:29

Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 3000 зараженных, 400 больных в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 3000 зараженных, 400 больных в тяжелом состоянии

В 8:22, в четверг, 17 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:47 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 366182 заразившихся (+3229 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 21544 человек (+1657). 341605 (+1561) выздоровели после коронавируса. 3033 заболевших COVID-19 умерли (+11).

705 (-4) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 400 (+19) пациента оценивается врачами как тяжелое, 134 (+20) из них в критическом состоянии, 150 (+12) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 162 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 82296 тестов. В 3,5% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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