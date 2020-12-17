Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 3000 зараженных, 400 больных в тяжелом состоянии

В 8:22, в четверг, 17 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 7:47 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 366182 заразившихся (+3229 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 21544 человек (+1657). 341605 (+1561) выздоровели после коронавируса. 3033 заболевших COVID-19 умерли (+11).

705 (-4) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 400 (+19) пациента оценивается врачами как тяжелое, 134 (+20) из них в критическом состоянии, 150 (+12) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 162 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 82296 тестов. В 3,5% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Вакцинация против коронавируса. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)