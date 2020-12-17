Коронавирус в Израиле: около 22 тысяч зараженных, примерно 700 в больницах

В 11:37, в четверг, 17 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:59 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 366612 заразившихся (+2925 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 21829 (+1717) человек. 341743 (+1598) выздоровели после коронавируса. 3040 заболевших COVID-19 умерли (+10).

694 (+1) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 406 (+14) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 138 (+17) из них в критическом состоянии, 166 (+22) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 171 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 82376 тестов. В 3,5% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

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