Иерусалим:
10 - 13°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье17 декабря 2020 г., 11:44

Коронавирус в Израиле: около 22 тысяч зараженных, примерно 700 в больницах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: около 22 тысяч зараженных, примерно 700 в больницах Динамика выявления зараженных коронавирусом в Израиле

В 11:37, в четверг, 17 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 9:59 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 366612 заразившихся (+2925 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 21829 (+1717) человек. 341743 (+1598) выздоровели после коронавируса. 3040 заболевших COVID-19 умерли (+10).

694 (+1) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 406 (+14) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 138 (+17) из них в критическом состоянии, 166 (+22) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 171 пациента средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 82376 тестов. В 3,5% случаев выявлялся коронавирус.


78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Вакцинация против коронавируса. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 18 вопросов)

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:32 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлены 2149 заразившихся, 30 больных умерли
14:34 Вакцинация сотрудников "Шибы" от коронавируса начнется в ближайшую субботу
11:55 Коронавирус в Израиле: 36 "красных" населенных пунктов по оценке минздрава, 21 – по оценке кабинета
11:44 Коронавирус в Израиле: около 22 тысяч зараженных, примерно 700 в больницах
10:22 Зафиксированы новые случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer/BioNTech
10:06 Россия: за сутки выявлены более 28 тысяч заразившихся коронавирусом, 587 больных умерли
08:46 Украина: за сутки выявлены более 12 тысяч заразившихся коронавирусом, 252 больных умерли
08:29 Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено более 3000 зараженных, 400 больных в тяжелом состоянии
07:18 Вакцинация против коронавируса. Опрос NEWSru.co.il
07:02 Коронавирус в мире: примерно 74,3 млн заразились, около 1,7 млн умерли. Статистика по странам
...