Вакцинация против коронавируса. Опрос NEWSru.co.il

В скором времени в Израиле планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса. Накануне в страну были доставлены первые партии вакцины американской компании Pfizer.

Самыми первыми получат вакцину от коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и президент Реувен Ривлин, а также некоторые другие высокопоставленные государственные чиновники, желающие своим примером показать, что вакцинация безопасна.

Далее в массовом порядке будут прививать медперсонал и граждан из группы риска (см. Порядок вакцинации в Израиле).

Минздрав планирует загружать "зеленый паспорт" на мобильные телефоны граждан, которые прошли все стадии вакцинации, чтобы избавить их от необходимости карантинной изоляции и дать им возможность свободно передвигаться в пределах карантинных зон, а также посещать "острова туризма" без дополнительных проверок.

Израиль приобрел не только вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer, но также вакцины Moderna и AstraZeneca. Начало поставок вакцины Moderna ожидается в январе. Кроме того, продолжаются клинические испытания израильской отечественной вакцины под названием "БриЛайф".

На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения отношения наших читателей к вакцинации против коронавируса.

Вакцинация против коронавируса. Выскажите ваше мнение

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Порядок вакцинации в Израиле

16 декабря министерство здравоохранения опубликовало официальное решение о порядке вакцинации от коронавируса в стране.

Первыми вакцину получит медицинский персонал больниц, потом – медперсонал больничных касс, частных клиник и зубоврачебных кабинетов.

В третью очередь вакцину получат сотрудники и жильцы домов престарелых старше 60 лет. Пожилое население, не проживающее в домах престарелых и хостелях, а также их сиделки, смогут на этом этапе пройти вакцинацию, получив разрешение от больничной кассы.

После того, как будут привиты три первых группы, начнется вакцинация израильтян, входящих в "группу риска". К ним относятся люди с диабетом, ожирением, гипертонией, гематологическими заболеваниями и заболеваниями иммунной системы (в случае с пациентами с ослабленной иммунной системой будут одновременно привиты члены их семей).

За этим последует вакцинация групп, которые вступают в контакт с наибольшим количеством людей: это учителя и работники детских садов, социальные работники, заключенные и работники тюрем, сотрудники служб спасения.

ЦАХАЛ и другие силы безопасности представят минздраву план вакцинации, и в соответствие с этим получат необходимое количество вакцин.

В дальнейшем, по мере поступления в Израиль заказанных вакцин, продолжится вакцинация остального населения страны.

Вакцинация против коронавируса. Опрос NEWSru.co.il

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)