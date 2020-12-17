Вакцинация против коронавируса. Опрос NEWSru.co.il
В скором времени в Израиле планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса. Накануне в страну были доставлены первые партии вакцины американской компании Pfizer.
Самыми первыми получат вакцину от коронавируса премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и президент Реувен Ривлин, а также некоторые другие высокопоставленные государственные чиновники, желающие своим примером показать, что вакцинация безопасна.
Далее в массовом порядке будут прививать медперсонал и граждан из группы риска (см. Порядок вакцинации в Израиле).
Минздрав планирует загружать "зеленый паспорт" на мобильные телефоны граждан, которые прошли все стадии вакцинации, чтобы избавить их от необходимости карантинной изоляции и дать им возможность свободно передвигаться в пределах карантинных зон, а также посещать "острова туризма" без дополнительных проверок.
Израиль приобрел не только вакцины от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer, но также вакцины Moderna и AstraZeneca. Начало поставок вакцины Moderna ожидается в январе. Кроме того, продолжаются клинические испытания израильской отечественной вакцины под названием "БриЛайф".
На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения отношения наших читателей к вакцинации против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса. Выскажите ваше мнение
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Порядок вакцинации в Израиле
16 декабря министерство здравоохранения опубликовало официальное решение о порядке вакцинации от коронавируса в стране.
Первыми вакцину получит медицинский персонал больниц, потом – медперсонал больничных касс, частных клиник и зубоврачебных кабинетов.
После этого прививка будет сделана персоналу гериатрических и психиатрических больниц, а также студентам медицинских факультетов, проходящим практику в больницах, МАДА и службах спасения.
В третью очередь вакцину получат сотрудники и жильцы домов престарелых старше 60 лет. Пожилое население, не проживающее в домах престарелых и хостелях, а также их сиделки, смогут на этом этапе пройти вакцинацию, получив разрешение от больничной кассы.
После того, как будут привиты три первых группы, начнется вакцинация израильтян, входящих в "группу риска". К ним относятся люди с диабетом, ожирением, гипертонией, гематологическими заболеваниями и заболеваниями иммунной системы (в случае с пациентами с ослабленной иммунной системой будут одновременно привиты члены их семей).
За этим последует вакцинация групп, которые вступают в контакт с наибольшим количеством людей: это учителя и работники детских садов, социальные работники, заключенные и работники тюрем, сотрудники служб спасения.
ЦАХАЛ и другие силы безопасности представят минздраву план вакцинации, и в соответствие с этим получат необходимое количество вакцин.
В дальнейшем, по мере поступления в Израиль заказанных вакцин, продолжится вакцинация остального населения страны.
Вакцинация против коронавируса. Опрос NEWSru.co.il
(вам предстоит ответить на 18 вопросов)
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