Коронавирус в Израиле: на данный момент около 82 тысяч зараженных, за неделю умерли 334 больных

В воскресенье, 17 января, в 14:46 министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, актуальные на 9:18 (более раннего отчета сегодня не было, без объяснения причин). Сравнение с данными за 16 января затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 546087 заразившихся (+59053 за неделю; прирост на 13% больше, чем за позапрошлую неделю). При этом в настоящий момент заражены 82877 человек (+13717 за неделю), это максимальный показатель с момента начала эпидемии. 459231 (+45002 за неделю) выздоровели после коронавируса. 3979 заболевших COVID-19 умерли (+334 за неделю).

1989 (+219 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1237 (+244) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 332 (+39) из них в критическом состоянии, 276 (+45) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 71186 тестов. В 7,2% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 86 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 108 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Эйлат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По данным минздрава Израиля на утро 17 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2067389 человек (около 13 тысяч за последние сутки), вторую дозу – 255260 человек (более 26 тысяч за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили около 81% граждан, вакцинированы двумя дозами 10%, в категории 80-89 – 79%/12%, 70-79 – 85%/11%, 60-69% – 67%/12%, 50-59 – 46%/3%, 40-49 – 25%/2%, 30-39 – 14%/1%, 20-29 – 9,5%/0,5%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 16 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 26,25 прививок на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Словения, Италия, Испания, Ирландия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.