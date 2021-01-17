Коронавирус в мире: около 94,6 млн заразились, более 2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 17 января, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 2024698 человек (+13567 за сутки), около 94,6 млн заразились, около 25,1 млн инфицированы в настоящее время, около 67,5 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2,1%.

За последние сутки нет данных по Испании, Пакистану и Швеции.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (393861 умерших, 3725 за последние сутки, летальность 1,7%). Далее следуют Бразилия (209350, 1059, 2,5%), Индия (152311, 181, 1,4%), Мексика (140241, 1219, 8,6%), Великобритания (88590, 1295, 2,6%), Италия (81800, 475, 3,5%), Франция (70142, 193, 2,4%), Россия (65085, 590, 1,8% – вице-премьер РФ Татьяна Голикова еще 30 декабря сообщала, что в России от COVID-19 умерли не менее 70921 человек, но официальная статистика не была скорректирована), Иран (56717, 96, 4,3%), Испания (53314, ?, 2,4%), Колумбия (48256, 388, 2,6%), Германия (47121, 584, 2,3%), Аргентина (45295, 68, 2,5%), Перу (38770, 116, 3,7%), ЮАР (36851, 384, 2,8%), Польша (33213, 369, 2,3%), Индонезия (25767, 283, 2,9%), Турция (23832, 168, 1,0%), Украина (21637, 158, 1,8%), Бельгия (20396, 44, 3,0%), Канада (17886, 144, 2,5%), Чили (17435, 66, 2,6%), Румыния (17164, 66, 2,5%), Эквадор (14316, 43, 6,2%), Чехия (14215, 186, 1,6%), Нидерланды (12965, 97, 1,4%), Ирак (12935, 3, 2,1%), Венгрия (11264, 87, 3,2%), Пакистан (10908, ?, 2,1%), Швеция (10323, ?, 2,0%). В других странах пока, по официальным данным, менее 10 тысяч умерших от COVID-19.

Больше всего заразившихся выявлено в США: около 23,7 млн человек. Около 10,6 млн заразившихся в Индии. Около 8,5 млн в Бразилии. Более 3 млн в России и Великобритании. Более 2 млн во Франции, Турции, Италии, Испании, Германии. Более 1 млн в Аргентине, Колумбии, Мексике, Польше, Иране, ЮАР, Украине, Перу.

Коронавирус был подтвержден у 543499 израильтян, 3959 (+49) из них умерли.