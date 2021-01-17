Коронавирус в Израиле: на данный момент более 83 тысяч зараженных, 1177 больных в тяжелом состоянии

Вечером 17 января министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, актуальные на 17:39.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 547689 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 83104 человека, это максимальный показатель с момента начала эпидемии. 3989 заболевших COVID-19 умерли.

1944 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1177 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 352 из них в критическом состоянии, 282 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 71678 тестов. В 7,2% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 86 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 108 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Эйлат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

С 13 января проводится массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжается массовая вакцинация граждан в возрасте 55+. Минздрав просит израильтян старше 50 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы (онлайн или по телефону). Практика показала, что и люди младше 50 лет могут сейчас получить очередь на вакцинацию. Формально массовая вакцинация людей 45-49 лет начинается на этой неделе.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили около 81% граждан, вакцинированы двумя дозами 10%, в категории 80-89 – 79%/12%, 70-79 – 85%/11%, 60-69% – 67%/12%, 50-59 – 46%/3%, 40-49 – 25%/2%, 30-39 – 14%/1%, 20-29 – 9,5%/0,5%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 16 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 26,25 прививок на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Словения, Италия, Испания, Ирландия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.