Коронавирус в Израиле: на данный момент более 83 тысяч зараженных, 1177 больных в тяжелом состоянии
Вечером 17 января министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, актуальные на 17:39.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 547689 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 83104 человека, это максимальный показатель с момента начала эпидемии. 3989 заболевших COVID-19 умерли.
1944 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1177 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 352 из них в критическом состоянии, 282 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
За последние сутки проведены 71678 тестов. В 7,2% случаев выявлялся коронавирус.
78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.
В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 86 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 108 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Эйлат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 80% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
ВАКЦИНАЦИЯ
По данным минздрава Израиля на утро 17 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2067389 человек (около 13 тысяч за последние сутки), вторую дозу – 255260 человек (более 26 тысяч за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.
С 13 января проводится массовая вакцинация от коронавируса граждан Израиля в возрастной категории 50-55 лет. При этом продолжается массовая вакцинация граждан в возрасте 55+. Минздрав просит израильтян старше 50 лет назначать очередь на вакцинацию через больничные кассы (онлайн или по телефону). Практика показала, что и люди младше 50 лет могут сейчас получить очередь на вакцинацию. Формально массовая вакцинация людей 45-49 лет начинается на этой неделе.
В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили около 81% граждан, вакцинированы двумя дозами 10%, в категории 80-89 – 79%/12%, 70-79 – 85%/11%, 60-69% – 67%/12%, 50-59 – 46%/3%, 40-49 – 25%/2%, 30-39 – 14%/1%, 20-29 – 9,5%/0,5%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.
Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.
Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 16 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 26,25 прививок на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Словения, Италия, Испания, Ирландия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.
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