Минздрав Израиля: в настоящий момент заражены 26323 человека

Вечером в пятницу, 17 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 47459 заразившихся. В настоящий момент заражены 26323 человека. 392 заболевших умерли.

Состояние 208 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 119 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

577 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 20744 выздоровели после коронавируса.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30965 тестов.

Напомним, в ночь на 17 июля члены правительства на специальном совещании, проходившем в режиме видеоконференции, одобрили введение новых ограничений.

Открывая это совещание Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.

- закрыты спортивные залы и спортивные студии, за исключением объектов, используемых для спорта высоких достижений;

- рестораны при гостиницах смогут обслуживать 35% от своей общей вместимости;

- запрещено проведение мероприятий в закрытых помещениях с участием более 10 человек, и на открытом воздухе - 20 человек (за исключением рабочих мест и членов одной семьи. проживающих вместе).



Утром во вторник, 21 июля, для посетителей закроются рестораны и кафе. Заказ можно будет забрать самим или оформить доставку.



Ограничения, которые будут действовать по пятницам и заканчиваться в воскресенье утром:



- Не будут работать магазины, торговые центры, парикмахерские, библиотеки, зоопарки, музеи и выставочные залы, бассейны и туристические объекты.

Этот запрет не касается продуктовых магазинов и аптек, оптик и мастерских по ремонту электроники. Также продолжат работать бассейны при гостиницах.



Ограничения, которые будут действовать в будни:

- На 50% будет сокращено количество сотрудников в офисах в государственных учреждениях;

- Будут закрыты столовые на предприятиях.



Министры отклонили рекомендацию главы Совета национальной безопасности Меира Бен-Шабата закрыть на выходные пляжи. В ближайшие выходные, 17 и 18 июля, пляжи будут работать.

Разошлись мнения присутствующих также по поводу работы детских летних лагерей. Окончательное решение об ограничениях в образовательной системе должны будут принять глава правительства Биньямин Нетаниягу и глава правительства по ротации Бени Ганц. Пока решение не принято - в образовательной системе нет новых ограничений.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что нарушение указанных ограничений является уголовным преступлением.