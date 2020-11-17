Коронавирус в Израиле: за сутки выявили 850 заразившихся, четверо больных умерли

В 11:32, во вторник, 17 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:05 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 325143 заразившихся (+850 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 8137 человек (+219). 314270 (+627) выздоровели после коронавируса. 2736 заболевших COVID-19 умерли (+4 за сутки).

563 (0) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 313 (-1) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 142 (-6) из них в критическом состоянии, 124 (-9) подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 90 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 49202 тестов. В 1,8% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1066), Нацерете (366) и Тель-Авиве-Яффо (325). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав Израиля: индекс инфицирования коронавирусом вырос до 1,08

17 ноября минздрав Израиля сообщил, что индекс инфицирования R0 коронавирусом в стране вырос до 1,08. То есть в среднем каждый зараженный заражает более чем одного человека, а потому число зараженных начало увеличиваться.

Во многих населенных пунктах, особенно в арабском секторе, индекс инфицирования в течение последней недели составляет около 1,1. В ультраортодоксальном секторе – 0,97. В других секторах – около 1,0.

Напомним, что в середине октября решение о начале постепенного выхода из режима жесткого общего карантина было обусловлено несколькими факторами: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто и в течение последних недель так и есть), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто, в течение последних недель не выше 3%), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (было достигнуто, но сейчас индекс выше), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто, в настоящее время около 4%, но считает не самым существенным).

Новые послабления и ограничения в режиме карантина

16 ноября кабинет по борьбе с коронавирусом, с одной стороны, утвердил серию новых шагов в послаблении режима карантина, с другой – введение новых ограничений в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах.

Послабления в режиме карантина: - Кабинет поддержал договоренность, достигнутую ранее между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бени Ганцем относительно возвращения к очным занятиям учащихся 5-6 классов (hей, вав). Согласно решению кабинета, учащиеся пятых-шестых классов в "зеленых" и "оранжевых" населенных пунктах вернутся в классы на следующей неделе (24 ноября).

- 1 декабря возобновятся очные занятия у учащихся 11 и 12 классов.

- Разрешено возобновить работу торговых центров, расположенных на открытых площадках в "зеленых" городах, со вторника, 17 ноября. Речь идет о торговых комплексах типа BIG.

- На брифинге, состоявшемся после заседания кабинета, глава правительства Биньямин Нетаниягу упомянул, что была достигнута договоренность об открытии в рамках эксперимента нескольких крупных торговых центров.

Ужесточения в режиме карантина: Действующий ныне режим карантина будет ужесточен в населенных пунктах с высоким уровнем заболеваемости для того, чтобы иметь возможность купировать цепочки заражения.

- В "оранжевых" населенных пунктах будет введен ночной "комендантский час".

- В два раза будет сокращен переходный период от "оранжевого" к "красному" индикатору по системе "Светофор".

- Будут существенно увеличены штрафы за нарушение карантинных ограничений.

План "Светофор" был предложен гендиректором больницы "Ихилов" профессором Рони Гамзу в период его нахождения на посту координатора национальной программы "Маген Исраэль".

План получил название "Светофор" из-за цветов, которые используются для обозначения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах: "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый".

Населенные пункты оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов в соответствии с особой формулой, в которой будет учитываться количество новых больных на 10 тысяч жителей в неделю, количество положительных тестов в неделю и скорость распространения вируса.

Населенный пункт, получивший 7 и более, будет обозначаться как "красный", от 6 до 7 баллов – "оранжевый", от 5 до 6 – "желтый", и менее 4,5 – "зеленый".

Вместе с тем члены межведомственной группы могут с учетом более точных данных "раскрашивать" отдельные районы города.

Самые строгие карантинные меры предусмотрены для "красных" городов с высоким уровнем заболеваемости и высокой скоростью заражения. В "оранжевых" городах карантинные меры будут чуть менее строгие. Например, в "красных" городах будет запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 – на улице, в "оранжевых" – до 25 человек в помещении и до 50 – на улице.