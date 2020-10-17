Коронавирус в Израиле: число зараженных сократилось до 35 тысяч
В субботу, 17 октября, вечером, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:15.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 302730 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 35212 человек. 265348 выздоровели после коронавируса. 2167 заболевших COVID-19 умерли.
1212 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 689 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 238 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 210 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
За последние сутки проведены 34640 тестов. В 4,5% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.
Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4240), Бней Брак (2804), Тель-Авив-Яффо (1330), Ашдод (1259), Модиин Илит (1244). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. После возвращения к программе "Светофор" (на данный момент не работает), проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно будет на сайте минздрава.
Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Накануне состоялось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом, на котором был объявлен список "красных" населенных пунктов, в которых уровень заболеваемости остается высоким, несмотря на общий карантин.
В этот список вошли Бней-Брак, Бейтар-Илит, Эльад, Модиин-Илит, Рехасим и отдельные районы Иерусалима. Эти населенные пункты останутся "красными" до среды, 21 октября. Вместе с тем, вопреки мнению экспертов, указывавших на эпидемиологическую опасность, министрами было принято решение об открытии в этих городах учреждений системы образования для детей в возрасте до шести лет.
15 октября кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял решение начать первый этап ослабления режима карантина с воскресенья, 18 октября. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу предупредил министров, что, в случае роста заболеваемости к концу недели, все утвержденные послабления могут быть отменены.
В соответствии с решением кабинета, с 18 октября:
– возобновят работу детские сады (многие, видимо, откроются с 19 октября, т.к. нужно время на подготовку;
– откроются малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;
– кафе и рестораны начнут оказывать услуги take away;
– снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;
– откроются национальные парки и пляжи;
– откроются площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах") согласно плану, который утвердят министерства здравоохранения и внутренней безопасности, СНБ;
– снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей;
– разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.
В ночь на 16 октября возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Возобновились полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидаются 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия". В здании аэропорта снова, с определенными ограничениями, работают кафе и рестораны. Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны теперь находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14 дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых" стран будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.
Внедрение следующего этапа послаблений начнется не ранее, чем через две недели. Обсуждение нового этапа снятия карантина запланировано на следующую неделю.
Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.
Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.
Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнес-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.
Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.
Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.
Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.
Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств.
Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.
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