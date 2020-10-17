Коронавирус в Израиле: число зараженных сократилось до 35 тысяч

В субботу, 17 октября, вечером, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:15.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 302730 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 35212 человек. 265348 выздоровели после коронавируса. 2167 заболевших COVID-19 умерли.

1212 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 689 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 238 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 210 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 34640 тестов. В 4,5% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4240), Бней Брак (2804), Тель-Авив-Яффо (1330), Ашдод (1259), Модиин Илит (1244). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. После возвращения к программе "Светофор" (на данный момент не работает), проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно будет на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Накануне состоялось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом, на котором был объявлен список "красных" населенных пунктов, в которых уровень заболеваемости остается высоким, несмотря на общий карантин.

15 октября кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял решение начать первый этап ослабления режима карантина с воскресенья, 18 октября. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу предупредил министров, что, в случае роста заболеваемости к концу недели, все утвержденные послабления могут быть отменены.

В соответствии с решением кабинета, с 18 октября:

– возобновят работу детские сады (многие, видимо, откроются с 19 октября, т.к. нужно время на подготовку;

– откроются малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

– кафе и рестораны начнут оказывать услуги take away;

– снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

– откроются национальные парки и пляжи;

– откроются площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах") согласно плану, который утвердят министерства здравоохранения и внутренней безопасности, СНБ;

– снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей;

– разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.



В ночь на 16 октября возобновлено авиасообщение в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Возобновились полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидаются 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия". В здании аэропорта снова, с определенными ограничениями, работают кафе и рестораны. Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны теперь находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14 дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых" стран будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Внедрение следующего этапа послаблений начнется не ранее, чем через две недели. Обсуждение нового этапа снятия карантина запланировано на следующую неделю.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнес-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Пятый этап – открытие отелей и бассейнов. Переход к нему возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 2%, а количество новых выявленных зараженных должно быть менее 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств.

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.