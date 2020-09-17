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NEWSru.co.il :: Здоровье17 сентября 2020 г., 07:44

Минздрав Израиля: в настоящий момент коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минздрав Израиля: в настоящий момент коронавирусом заражены почти 45 тысяч человек

Утром в четверг, 17 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 171768 заразившихся (+4974 за сутки). В настоящий момент заражены 44984 человек (+2122). 125619 (+2834) выздоровели после коронавируса. 1165 (+18) заболевших умерли.

1163 (+10) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 549 (+14) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 140 (+2) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 235 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 52597 тестов.

Более точная и подробная информация должна быть опубликована около 11 утра.

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