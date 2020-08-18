Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено около 1600 заразившихся, более 2100 выздоровели, восемь больных умерли

Во вторник, 18 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 95264 (+1573 за сутки) заразившихся. В настоящий момент заражены 23399 (-546) человек. 71167 (+2105) выздоровели после коронавируса. 698 (+8) заболевших умерли.

827 (-35) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 410 (+12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 113 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 159 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 25228 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3715), Бней Брак (1243), Модиин Илит (1070), Тель-Авив-Яффо (983), Ашдод (685).

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:43. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:12, вышел на официальном сайте минздрава в 11:13 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".