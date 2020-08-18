Иерусалим:
22 - 30°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
29 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье18 августа 2020 г., 19:59

Коронавирус в Израиле: состояние 404 больных тяжелое, 117 из них подключены к аппаратам ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: состояние 404 больных тяжелое, 117 из них подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером 18 августа министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 96093 заразившихся. В настоящий момент заражены 23417 человек. 71971 выздоровели после коронавируса. 705 заболевших умерли.

822 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 404 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 117 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 164 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 26038 тестов.


Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3715), Бней Брак (1243), Модиин Илит (1070), Тель-Авив-Яффо (983), Ашдод (685).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Средний возраст умерших: 80 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 48-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 6:43. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:12, вышел на официальном сайте минздрава в 11:13 (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".


facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

19:59 Коронавирус в Израиле: состояние 404 больных тяжелое, 117 из них подключены к аппаратам ИВЛ
19:25 Еврейский университет: к концу августа количество жертв коронавируса превысит 800 человек
17:48 Каковы риски передачи COVID-19 в закрытых пространствах?
16:54 Итоги опроса минздрава: абсолютное большинство израильтян соблюдают карантинные требования
11:18 Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено около 1600 заразившихся, более 2100 выздоровели, восемь больных умерли
10:39 Официальные данные по коронавирусу в России: более 932 тысяч заразившихся, не менее 15872 умерших
09:32 Минздрав Украины: за сутки выявлено более 1600 заразившихся коронавирусом, 27 заболевших умерли
06:47 Жертвами коронавирусной болезни в мире стали более 781 тыс. человек, инфицированных свыше 6,8 млн
19:53 Коронавирус в Израиле: 841 заболевший в больницах, состояние 399 пациентов тяжелое
13:52 Коронавирус в ПА: за последние сутки выявлены 456 заразившихся
...