Коронавирус в Израиле: на данный момент более 80 тысяч зараженных, около 2000 в больницах

Утром в понедельник, 18 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 17 января затруднено, т.к. в воскресенье в это время отчет не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 551689 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 80436 человек. 467248 выздоровели после коронавируса. 4005 заболевших COVID-19 умерли.

1989 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 1130 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 317 из них в критическом состоянии, 273 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

За последние сутки проведены 63516 тестов. В 9,1% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных моложе 50 лет; 79% умерших были старше 60 лет; 76% тех, кто переносил болезнь тяжело, старше 60 лет; 73% из тех, кто был подключен к ИВЛ или ЭКМО старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 86 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные" и 103 как "оранжевые", среди "зеленых" из крупных городов только Эйлат. По оценке минздрава, в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах в настоящее время проживают около 75% израильтян. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

С 8 января в Израиле действует режим жесткого карантина. По всей видимости, он будет продлен до конца января.

По данным минздрава Израиля на утро 18 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2116257 человек (более 61 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 309065 человек (около 80 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 45 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону). Иногда очередь дают и людям младше 45.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 82% граждан, вакцинированы двумя дозами 12%, в категории 80-89 – 80%/15%, 70-79 – 86%/20%, 60-69% – 68%/14%, 50-59 – 48%/3%, 40-49 – 26%/2%, 30-39 – 15%/1%, 20-29 – 10%/1%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 17 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 27,1 прививок на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Словения, Италия, Испания, Ирландия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.