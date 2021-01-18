Исследование "Шибы": после второй дозы Pfizer титр антител в разы выше, чем у тяжело переболевших COVID-19

В понедельник, 18 января, профессор Гили Регев-Йохай, главный инфекционист медицинского центра "Шиба" в Тель а-Шомере, в интервью 12-му каналу израильского ТВ (в беседе с журналисткой Инбар Твизер) рассказала о впечатляющих результатах серологического мониторинга персонала больницы, который начал получать вакцины против коронавируса Pfizer с 20 декабря 2020 года.

В исследовании участвовали 7106 сотрудников "Шибы", получивших первую дозу вакцины, и 4484 – получивших обе дозы.

Согласно данным, представленным профессором Регев-Йохай, через неделю после первой прививки антитела вырабатывались лишь у 3% вакцинированных, через две недели (за неделю до второй прививки) – у 52%.

18 января были получены результаты серологических тестов по выборке из 102 сотрудников больницы, получивших обе дозы вакцины Pfizer неделю назад (таких людей в Израиле и в мире пока немного): у 98% из них титр антител в 6-20 раз выше, чем до получения второй дозы вакцины (лишь у двух вакцинированных, с подавленным иммунитетом, результаты хуже).

Как отмечает профессор Регев-Йохай, титр антител после второй прививки Pfizer оказался в несколько раз выше, чем у людей, которые переболели COVID-19 в тяжелой форме.

Обработка результатов этого исследования продолжается, но уже сейчас, считает профессор Регев-Йохай, можно сделать оптимистические выводы.

В том же интервью профессор Гили Регев-Йохай выразила надежду на то, что прививки от коронавируса будет "хватать", по меньшей мере, на один год, так как у переболевших COVID-19 антитела сохраняются не менее семи месяцев.

Особое внимание было уделено тому факту, что в "Шибе" находится главная микробиологическая лаборатория министерства здравоохранения Израиля, где изучают влияние вакцины Pfizer на выявленные мутации коронавируса. Судя по полученным на сегодняшний день результатам, вакцина Pfizer успешно "убивает" все известные штаммы коронавируса.

По данным минздрава Израиля на утро 18 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2116257 человек (более 61 тыс. за последние сутки), вторую дозу – 309065 человек (около 80 тыс. за последние сутки). Речь пока идет исключительно о вакцине Pfizer.

Больничные кассы приглашают на вакцинацию людей старше 45 лет (очередь можно заказать онлайн или по телефону). Иногда очередь дают и людям младше 45.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 82% граждан, вакцинированы двумя дозами 12%, в категории 80-89 – 80%/15%, 70-79 – 86%/20%, 60-69% – 68%/14%, 50-59 – 48%/3%, 40-49 – 26%/2%, 30-39 – 15%/1%, 20-29 – 10%/1%, моложе 20 (но не младше 16) – 1%/0%.

Правительство отмечает, что Израиль остается мировым лидером по темпам вакцинации против коронавируса.

Ресурс OurWorldInData продолжает мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса. По состоянию на 17 января, Израиль по-прежнему занимал первое место в рейтинге с показателем 27,1 прививок на 100 человек населения. В ТОП-10 по темпам вакцинации также: ОАЭ, Бахрейн, Великобритания, США, Дания, Словения, Италия, Испания, Ирландия. Впрочем, данные рейтинга могут вызывать сомнения, т.к. по разным странам в нем присутствуют данные, актуальные на разные даты. Кроме того, речь идет о прививках разными вакцинами.